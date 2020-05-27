Политика
Газета.RuПомпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю. По его словам, к такому выводу пришел Госдепартамент США. Он также добавил, что Соединенные Штаты поддерживают жителей Гонконга.
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Общество
Москвичи смогут гулять в парках с 1 июня
Москвичи смогут гулять в парках и посещать зеленые территории с 1 июня, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 13:18
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации
26 мая стало известно, что Игнатьев подал иск о своем восстановлении в должности, это первый в истории случай попытки судиться с главой государства со стороны бывшего губернатора.
Sibnet Новости 05:48
Финансы
Россияне не перестают забирать валюту из банков
Напомним, 24 апреля сообщалось, что россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть.
Росбалт 04:23
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Общество
Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю
Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
Интерфакс 15:32
Политика
МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии
Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.
РБК вчера в 16:25
Игры
Раскрыта отмененная часть Half-Life
По задумке создателей, игра развивала бы вселенную Half-Life, но не была бы связана сюжетно с остальными частями серии.
Lenta.ru 06:50
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Экономика
С 1 августа в России повысят накопительные пенсии
С 1 августа в России на 9,13% повысят накопительные пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд.
Тульская пресса вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.
РБК 06:46
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
Политика
США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы
Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
RT на русском 16:18
Общество
Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
Общество
Вирусолог объяснил невосприимчивость части россиян к коронавирусу
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн дал развернутый ответ СМИ, почему некоторые люди невосприимчивы к опасной инфекции.
Evo-rus.com 14:14
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
RT на русском 02:15
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru 16:10
Общество
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции
Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.
РИА Новости 25 мая в 14:10
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о «настоящей эпидемии опасного вируса»
Настоящая эпидемия опасного вируса произойдет на Земле в будущем, эксперты в этом не сомневаются, но пока не могут назвать точные сроки ее начала, заявил главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
Rambler News Service 08:22
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Общество
Глава Удмуртии сообщил, что заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел прямую трансляцию в соцсети "ВКонтакте", где рассказал о выявленном коронавирусе.
Реальное время 11:26
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала бодипозитивный фильм о своем теле
Певица Билли Айлиш опубликовала короткий фильм "Не моя ответственность" о бодипозитивном отношении к себе.
Газета.Ru 06:24
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Здоровье
Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 15:54