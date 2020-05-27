Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю. По его словам, к такому выводу пришел Госдепартамент США. Он также добавил, что Соединенные Штаты поддерживают жителей Гонконга.

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

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