Политика

REGNUMREGNUMПомпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию

Вашингтон, 27 мая 2020, 22:11 — REGNUM У Гонконга больше нет автономии, написал 27 мая американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter. "Я сообщил Конгрессу, что Гонконг, учитывая происходящее там, уже не является автономным по отношению к Китаю".
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Армия и оружие

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

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Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили

Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
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Общество

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Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
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Шоу-бизнес

Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты

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Собянин ужесточил масочный режим в Москве

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Экономист предсказал рост курса доллара до 85 рублей к концу 2020 года

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Политика

США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы

Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
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Наука

На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль

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Общество

Жильцов хотят обязать соблюдать тишину в ночное время суток

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий жильцов многоквартирных домов соблюдать тишину в ночное время суток.
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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Космос

Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос

Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Star Wars: Battlefront II бесплатно станет доступной в PS Plus в июне

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Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты

Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
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В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом

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Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу

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