Вашингтон, 27 мая 2020, 22:11 — REGNUM У Гонконга больше нет автономии, написал 27 мая американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter. "Я сообщил Конгрессу, что Гонконг, учитывая происходящее там, уже не является автономным по отношению к Китаю".

Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию

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