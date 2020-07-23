Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
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Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что США победят в противостоянии с Китаем, потому что он повторяет ошибки СССР.
РИА Новости17:26
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