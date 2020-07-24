Политика
РБКПомпео заявил о повторяющем ошибки СССР Китае
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай повторяет некоторые из ошибок СССР и это поможет Вашингтону победить в противостоянии с Пекином. Об этом госсекретарь заявил во время выступления в библиотеке Ричарда Никсона, передает CNN.
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Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что США победят в противостоянии с Китаем, потому что он повторяет ошибки СССР.РИА Новости17:26
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Наука
Пришельца из фильма Стивена Спилберга нашли на дне Тихого океана
Недавно ученые в восточной части Тихого океана при изучении дна обнаружили необычное существо, похожее на пришельца из фильма Стивена Спилберга.
Газета DAILY 21 июля в 15:30
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный с применением 3D-принтера
В России состоялось летное испытание авиадвигателя, который был изготовлен с применением технологий 3D-печати.
Planet Today вчера в 05:36
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 09:24
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com вчера в 06:49
Авто
Обновленный Bentley Bentayga появится в России в конце 2020 года
В салоне обновленного автомобиля появилась изменённая центральная консоль, новое рулевое колесо и другая обивка дверей.
Tvoe-avto.com 18:50
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Общество
Глава Забайкалья назначил куратора краевого Минфина первым вице-премьером региона
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил первым заместителем председателя правительства региона Андрея Кефера, который до этого занимал пост и.о. вице-премьера и курировал региональное министерство финансов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства.
ТАСС 22:09
Футбол
ЦСКА хочет получить за Влашича от «Наполи» 20 млн евро
Напомним, Влашич защищает цвета ЦСКА с 2018 года, куда перешел на правах аренды из «Эвертона».
Vprognoze.ru вчера в 06:15
Футбол
«Барселона» не рассчитывает на Умтити в предстоящем сезоне
"Барселона" не рассчитывает на французского защитника Самюэля Умтити в предстоящем сезоне.
Газета.Ru 13:59
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Авто
Fiat Chrysler начнет выпускать беспилотники
Letnews.ru 04:46
Политика
Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru вчера в 09:36
Футбол
Кашшаи: в матче с «Зенитом» Соболев упал, споткнувшись о землю
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи высказался о падении нападающего «Спартака» Александра Соболева в полуфинале Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 13:35
Футбол
«Зенит» хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге
В случае поражения «Химок» в финале Кубка России, в матче за Суперкубок страны «Зенит» сыграет против «Локомотива».
BetOn 17:49
Политика
Кадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео.
РБК 23:01
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг с лозунгом «Фургал не убийца»
Наша версия вчера в 11:48
Армия и оружие
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США
Хасан Абдул Атра рассказал журналистам, что его группировка участвовала в провокациях против сирийской армии, чтобы США могли нанести авиаудары.
Коммерсантъ 23:05
Киберспорт
Жуткие боссы в новом трейлере пошаговой хоррор-тактики Othercide
Издательство Focus Home Interactive и студия Lightbulb Crew представили новый геймплейный трейлер Othercide, который посвятили боссам пошаговой хоррор-тактики.
Игромания.ру 06:47
Политика
Лукашенко разрешил лишить аккредитации Би-би-си и «Радио Свобода»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников пресекать «деструктив» в СМИ вплоть до лишения аккредитации.
News.ru 07:34
Происшествия
СКР: Фургал влиял на расследование убийств бизнесменов
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому инкриминируют организацию убийств в 2004–2005 годах, в тот период оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, сообщает СКР.
Право.ру 21 июля в 02:48
Политика
Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов
Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
Lenta.ru вчера в 10:13
Экономика
Потребительские настроения в России резко ухудшились
Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее, например, в 2015 году - до минус 32%, в 2009-м - до минус 35%, а в 1998-99 гг. до минус 45%.
Expert.ru вчера в 06:59
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания 21 июля в 11:01
Экономика
Минпромторг одобрил турбину GE и отказал Siemens
В компании комментариев не дали, в Минпромторге уточнили, что «Интер РАО — Инжиниринг» подало три заявки, две из которых отклонили, а одну одобрили.
Коммерсантъ 18:04
Общество
Хакеры похитили личные сообщения 36 аккаунтов Twitter
Взлом коснулся лишь 130 аккаунтов, и для 45 из них были успешно сброшены пароли и произведена компрометация, — от лица этих учетных записей взломщики размещали мошеннические сообщения.
Хакер Online 11:00
Футбол
Алексей Андронов: Главный провал «Краснодара» случился в Казани
Считаю, главный провальный матч «Краснодара» случился в Казани.
Bookmaker-ratings.ru 14:07
Космос
Ученый назвал главную проблему пилотируемого полета на Марс
Космическая радиация станет главным препятствием на пути пилотируемых полетов на Марс, рассказал «Известиям» научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, в четверг, 23 июля.
Известия 11:15
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 20 кг
Емельяненко оказался весом 117,1 кг, а Исмаилов показал на весах 94,6 кг. Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи.
МК-Спорт 05:15
Технологии
МТС запускает первый в России маркетплейс облачных игровых сервисов
Компания ПАО «МТС» объявляет о запуске первого в России маркетплейса в сфере облачного гейминга, объединяющего все платформы, представленные на российском рынке — GFN.RU (на технологиях NVIDIA GeForce NOW), Loudplay, Playkey и DROVA.
CNews 09:38