Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что США победят в противостоянии с Китаем, потому что он повторяет ошибки СССР.

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай повторяет некоторые из ошибок СССР и это поможет Вашингтону победить в противостоянии с Пекином. Об этом госсекретарь заявил во время выступления в библиотеке Ричарда Никсона, передает CNN.

Общество Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли. 17

Общество Глава Забайкалья назначил куратора краевого Минфина первым вице-премьером региона Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил первым заместителем председателя правительства региона Андрея Кефера, который до этого занимал пост и.о. вице-премьера и курировал региональное министерство финансов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства. 8

Футбол «Барселона» не рассчитывает на Умтити в предстоящем сезоне "Барселона" не рассчитывает на французского защитника Самюэля Умтити в предстоящем сезоне.

Футбол Кашшаи: в матче с «Зенитом» Соболев упал, споткнувшись о землю Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи высказался о падении нападающего «Спартака» Александра Соболева в полуфинале Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Футбол «Зенит» хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге В случае поражения «Химок» в финале Кубка России, в матче за Суперкубок страны «Зенит» сыграет против «Локомотива».

Политика Кадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео.

Армия и оружие Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США Хасан Абдул Атра рассказал журналистам, что его группировка участвовала в провокациях против сирийской армии, чтобы США могли нанести авиаудары.

Киберспорт Жуткие боссы в новом трейлере пошаговой хоррор-тактики Othercide Издательство Focus Home Interactive и студия Lightbulb Crew представили новый геймплейный трейлер Othercide, который посвятили боссам пошаговой хоррор-тактики.

Происшествия СКР: Фургал влиял на расследование убийств бизнесменов Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому инкриминируют организацию убийств в 2004–2005 годах, в тот период оказывал влияние на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, сообщает СКР. 1,3K

Политика Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти. 1

Экономика Потребительские настроения в России резко ухудшились Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее, например, в 2015 году - до минус 32%, в 2009-м - до минус 35%, а в 1998-99 гг. до минус 45%. 1

Экономика Минпромторг одобрил турбину GE и отказал Siemens В компании комментариев не дали, в Минпромторге уточнили, что «Интер РАО — Инжиниринг» подало три заявки, две из которых отклонили, а одну одобрили.

Общество Хакеры похитили личные сообщения 36 аккаунтов Twitter Взлом коснулся лишь 130 аккаунтов, и для 45 из них были успешно сброшены пароли и произведена компрометация, — от лица этих учетных записей взломщики размещали мошеннические сообщения.

Космос Ученый назвал главную проблему пилотируемого полета на Марс Космическая радиация станет главным препятствием на пути пилотируемых полетов на Марс, рассказал «Известиям» научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, в четверг, 23 июля.

Единоборства Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 20 кг Емельяненко оказался весом 117,1 кг, а Исмаилов показал на весах 94,6 кг. Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи. 16