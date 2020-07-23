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Помпео заявил, что Пекин повторяет ошибки Советского Союза

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что США победят в противостоянии с Китаем из-за их повторения ошибок СССР. Об этом госсекретарь заявил во время выступления в библиотеке Ричарда Никсона, передает CNN. Помпео начал перечислять ошибки китайских властей, заявляя, что они идут по курсу СССР.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР

Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что США победят в противостоянии с Китаем, потому что он повторяет ошибки СССР.
РИА Новости17:26
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Lenta.ru

Помпео сравнил Китай и СССР

Lenta.ru18:21
Росбалт

Помпео: Китай повторяет ошибки СССР

Росбалт18:38
Life.ru

Помпео считает, что Китай повторяет ошибки СССР

Life.ru18:30
Известия

Помпео назвал главной ошибкой Китая повторение курса СССР

Известия18:25
РБК

Помпео заявил о повторяющем ошибки СССР Китае

РБК19:37
Московский Комсомолец

Помпео считает, что Пекин повторяет ошибки СССР

Московский Комсомолец17:57
РИА Новости

Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР

РИА Новости17:26

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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РБК: трехдневное голосование пройдет на выборах 2020 года

Издание отмечает, что 23 июля в повестке заседания Центризбиркома стоит пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в Единый день голосования 13 сентября 2020 года».
Коммерсантъ18:12

На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми

Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ruвчера в 16:47
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Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русскомвчера в 14:57
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
Российская газета18:51
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Захарова заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений

Конфликт на востоке Украины, Минские соглашения, "нормандский формат" Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
Вечерняя Москвавчера в 11:48
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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