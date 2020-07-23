Помпео заявил, что Пекин повторяет ошибки Советского Союза
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Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что США победят в противостоянии с Китаем из-за их повторения ошибок СССР. Об этом госсекретарь заявил во время выступления в библиотеке Ричарда Никсона, передает CNN. Помпео начал перечислять ошибки китайских властей, заявляя, что они идут по курсу СССР.В источнике
С чего всё началось
Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что США победят в противостоянии с Китаем, потому что он повторяет ошибки СССР.
РИА Новости17:26
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