Помпео заявил, что Пекин повторяет ошибки Советского Союза

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что США победят в противостоянии с Китаем из-за их повторения ошибок СССР. Об этом госсекретарь заявил во время выступления в библиотеке Ричарда Никсона, передает CNN. Помпео начал перечислять ошибки китайских властей, заявляя, что они идут по курсу СССР.