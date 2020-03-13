Политика
РИА НовостиПомпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
По итогам встречи Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти по конкурентным ценам. По его словам, для этого Минск должен обратиться запросом к США, "самому крупному производителю энергоресурсов в мире".
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Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Общество
Врач рассказал о преимуществах электронного градусника
В интервью радио Sputnik врач поделился о том, какой градусник лучше приобрести: ртутный, инфракрасный или электронный.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Политика
Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение с 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на NewsOne.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Здоровье
В Хакасии ввели режим повышенной готовности
С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Религия
Екатеринбуржцев ждут в храмах на родительскую субботу
В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Происшествия
Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута
В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
Футбол
У главного тренера «Арсенала» Артеты диагностирован коронавирус
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
Энергетика
Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти
Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Кино
Сломанные судьбы: что случилось с актерами «Убойной силы»
Сериал «Убойная сила» сломал судьбы некоторых актеров, которые в нем играли.
Футбол
Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины
Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины.
Футбол
Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы
Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона.
Технологии
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США
Политика
Захарова отреагировала на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Захарова, в свою очередь, ответила, что исполнение гимна в Крыму возможно только в стенах украинского генерального консульства этой страны.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Путешествия
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как выглядела до похудения
Недавно Надежда Ангарская стала участницей проекта «Последний герой: Зрители против звезд».
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустили на воду на «Северной верфи» в Петербурге
В Санкт-Петербурге с верфи судостроительного завода "Северная верфь" сегодня, 12 марта, спущен на воду корвет "Ретивый", который пополнит Черноморский флот РФ.
Общество
Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.