Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

По итогам встречи Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти по конкурентным ценам. По его словам, для этого Минск должен обратиться запросом к США, "самому крупному производителю энергоресурсов в мире".
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Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

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Эхо Москвы13:02
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