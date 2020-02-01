Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

По итогам встречи Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти по конкурентным ценам. По его словам, для этого Минск должен обратиться запросом к США, "самому крупному производителю энергоресурсов в мире".
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Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

РИА Новости12:36

Помпео заявил о готовности США немедленно начать поставки нефти в Белоруссию

ТАСС12:17

Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео вопросы энергетики

RT на русском11:16

Белоруссия и США обсудили сотрудничество и энергетику

Газета.Ru11:04

США и Белоруссия обсудили вопросы энергетической безопасности

Взгляд.ру11:11

Помпео: США готовы поставлять Белоруссии нефть

Московский Комсомолец12:42

Соединенные Штаты готовы немедленно начать поставки Минску нефти по рыночным ценам

Эхо Москвы13:02
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Общество

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Известия 12:04
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru 11 марта в 12:31
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском 13:12
Политика

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс 08:33
Здоровье

Переболевшим коронавирусом мужчинам грозит бесплодие

В результате мужчине грозит бесплодие.
МИР 24 вчера в 23:56
Автоспорт

Бахрейн и Вьетнам отложены, сезон может начаться в Монако

В руководстве Формулы 1 подтвердили очевидное – Гран При Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок, сезон 2020 года может начаться в Монако.
F1news.ru 08:45
Политика

Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
ТАСС 13:55
Общество

Конфискованные деньги коррупционеров отдали на пенсии

С прошлого года в России конфискованные деньги коррупционеров направляют на выплату страховых пенсий.
BFM.ru 13:20
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 11 марта в 16:01
Политика

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Известия 04:06
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Здоровье

Минздрав Кубани подтвердил первый случай заражения коронавирусом

Отмечается, что после того, как врачи узнали, что он находился в очаге инфекции, его поместили в отдельный бокс и взяли анализы, которые подтвердили диагноз.
RuNews24.ru вчера в 16:42
Биатлон

Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон

По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
ProstoProSport 13:54
Происшествия

В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке

Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.
REGNUM 14:23
Игры

NPD: в феврале лидирует Call of Duty: Modern Warfare, но у Dragon Ball Z: Kakarot трон за 2020 год

3DNews 14:07
Экономика

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости 13:41
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru 08:07
Футбол

Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона

Руководители нескольких клубов АПЛ сообщили Daily Mail, что есть ряд проблем, из-за которых сезон могут не доиграть.
Чемпионат 13:43
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Политика

В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы.
Амур.инфо вчера в 21:45
Технологии

Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате

«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
Rambler News Service 12:23
Шоу-бизнес

Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном

На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.
Летидор 08:42
Футбол

«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ

RT на русском 14:24
Футбол

«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Газета.Ru вчера в 18:03
Здоровье

В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России

"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Вестник Кавказа 02:34
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Футбол

Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020

Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Sport.ru 11:28
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