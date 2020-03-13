Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

По итогам встречи Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти по конкурентным ценам. По его словам, для этого Минск должен обратиться запросом к США, "самому крупному производителю энергоресурсов в мире".
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Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

РИА Новости12:36

Помпео заявил о готовности США немедленно начать поставки нефти в Белоруссию

ТАСС12:17

Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео вопросы энергетики

RT на русском11:16

Белоруссия и США обсудили сотрудничество и энергетику

Газета.Ru11:04

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Взгляд.ру11:11

Помпео: США готовы поставлять Белоруссии нефть

Московский Комсомолец12:42

Соединенные Штаты готовы немедленно начать поставки Минску нефти по рыночным ценам

Эхо Москвы13:02
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
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Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа

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С воскресенья, 15 марта, Республика Кипр вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан, не имеющих аккредитацию в этой стране.
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РБК 07:36
Общество

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Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
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Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани пройдут без зрителей

Первые два матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани пройдут без зрителей.
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Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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