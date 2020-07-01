Политика

ТАССТАССПомпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

ТАСС11:43

США заявили о необходимости «чаще говорить с русскими»

Lenta.ru11:18

Помпео признал необходимость «разговаривать с русскими»

Вести.Ru11:15

Помпео: США нужно чаще взаимодействовать с РФ

Газета.Ru11:16

Помпео заявил о необходимости диалога с Россией

Известия11:12

Помпео оценил возможность приглашения России в G7

RT на русском10:50

Помпео прокомментировал возможность приглашения России на саммит G7

РИА Новости10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Политика

Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
8,2K
Футбол

Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА

Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА.
CT news 01:15
3
Происшествия

В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка

РИА Новости 19:39
6
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
235
Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
171
Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс 18:27
66
Общество

Жители Сахалинской области поддержали изменения в Конституцию РФ

Избирательная комиссия Сахалинской области подвела итоги голосования по поправкам в Конституцию.
АСТВ 20:43
Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
764
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
13
Кино

Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»

Коммерсантъ вчера в 18:31
Шоу-бизнес

Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку

Ведущая наслаждается отдыхом в Сочи Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом.
WomanHit.ru 29 июня в 04:48
8
Игры

Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы

Дни24 11:36
7
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
3K
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite

Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news вчера в 10:26
Общество

ГП потребовала удалить обращение схиигумена о поправках в Конституцию

Генеральная прокуратура России потребовала удалить с видеохостинга YouTube видеообращение схиигумена Сергия (Николая Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 19:41
11
Общество

ЦИК подвел итоги голосования в нескольких российских регионах

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в нескольких регионах России.
ФедералПресс 11:08
Политика

В России прошло голосование по поправкам к Конституции

Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков.
Государственные Вести 16:45
2
Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
35
Кино

Солист Shortparis сыграет Маяковского в новом фильме Козловского

Российский музыкант Николай Комягин, солист группы Shortparis, исполнит роль Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского "Карамора".
ТАСС вчера в 08:51
3
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29
291
Общество

В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ

Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru 19:09
Футбол

Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

РИА Новости 15:36
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает OLED-телевизоры для консолей Sony PlayStation 5

Поскольку консоли нового поколения, согласно заявлению разработчиков, поддерживает высокую частоту обновления, данный режим может означать поддержку 120 Гц, но, возможно, речь идет о каких-то дополнительных фишках, сделанных совместно с Microsoft и/или Sony.
Srnsk 17:05
2
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
34
Армия и оружие

Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

ИА Новороссия 29 июня в 03:22
1
Гаджеты

Эксперт рассказал, когда можно игнорировать обновления для смартфона

Генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков заявил, что обновление на смартфон иногда можно и не устанавливать.
News.ru 20:12
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
2,6K
Армия и оружие

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
145
Наука

Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев

МедиаПоток 05:12
79
Космос

Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский

Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
Как работают Яндекс.Новости?
Саммиты G7Больше новостей по теме
Главное