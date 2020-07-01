"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".

Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

Футбол Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА. 3

Общество Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 66

Общество Жители Сахалинской области поддержали изменения в Конституцию РФ Избирательная комиссия Сахалинской области подвела итоги голосования по поправкам в Конституцию.

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 13

Шоу-бизнес Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку Ведущая наслаждается отдыхом в Сочи Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом. 8

Киберспорт Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.

Общество ГП потребовала удалить обращение схиигумена о поправках в Конституцию Генеральная прокуратура России потребовала удалить с видеохостинга YouTube видеообращение схиигумена Сергия (Николая Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. 11

Общество ЦИК подвел итоги голосования в нескольких российских регионах Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в нескольких регионах России.

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 35

Общество В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.

Гаджеты Xiaomi разрабатывает OLED-телевизоры для консолей Sony PlayStation 5 Поскольку консоли нового поколения, согласно заявлению разработчиков, поддерживает высокую частоту обновления, данный режим может означать поддержку 120 Гц, но, возможно, речь идет о каких-то дополнительных фишках, сделанных совместно с Microsoft и/или Sony. 2

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 34

Гаджеты Эксперт рассказал, когда можно игнорировать обновления для смартфона Генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков заявил, что обновление на смартфон иногда можно и не устанавливать.