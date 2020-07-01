Политика

ТАССТАССПомпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
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Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

ТАСС11:43

США заявили о необходимости «чаще говорить с русскими»

Lenta.ru11:18

Помпео оценил возможность приглашения России в G7

RT на русском10:50

Помпео признал необходимость «разговаривать с русскими»

Вести.Ru11:15

Помпео заявил о необходимости диалога с Россией

Известия11:12

Помпео: США нужно чаще взаимодействовать с РФ

Газета.Ru11:16

Помпео прокомментировал возможность приглашения России на саммит G7

РИА Новости10:34
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Авто

Chery готовит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 2 для России

SpeedMe вчера в 01:44
3
Политика

Байден из-за коронавируса решил не проводить предвыборные митинги

Вероятный кандидат в президенты США Джозеф Байден отказался от идеи проводить предвыборные митинги.
Евразия Daily 01:52
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
611
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
2,6K
Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс вчера в 06:10
914
Игры

Ролевая игра по мотивам «Гарри Поттера» выйдет в конце 2021 года

Версия.Инфо вчера в 09:16
3
Общество

Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
7,6K
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия 08:59
38
Спорт

World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

Прежнее руководство ВФЛА было оштрафовано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций $5 млн за фальсификации документов по допинговому делу Данилы Лысенко.
Эхо Москвы 18:14
Общество

В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ

Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru 19:09
Происшествия

Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»

Сотрудники правоохранительных органов дали протестующим восемь минут на оставление "автономной зоны", после чего начали проводить аресты.
Газета.Ru 10:21
58
Общество

Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию

В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
Российская газета 14:16
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
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Политика

В Свердловской области поправки поддержали 65,97% избирателей

За поправки в конституцию по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,97% жителей Свердловской области, против – 32,96%, сообщается на сайте регионального избиркома.
РИА Новости 18:53
Футбол

Селюк заявил об отрицательном тесте Каборе на коронавирус

Игрок «Динамо» Шарль Каборе вылечился от коронавируса.
RT на русском 18:57
Футбол

«Челси» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси».
Чемпионат 17:09
Политика

Канада, США и Мексика начинают торговать по новым правилам

Новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (The Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada - USMCA), которое пришло на смену действовавшему с 1994 года Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), вступает в силу в среду.
ТАСС вчера в 17:32
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
219
Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews 13:21
3
Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru вчера в 05:26
1
Происшествия

Члена ТИК в Приморском районе с полицией доставили домой. Ему предъявили положительный тест на COVID-19

Как рассказал «Фонтанке» сам Лысов, информация о том, что он заражен COVID-19, исходила от главы ТИК Сиражутдина Шахманова.
Фонтанка.Ру 19:03
Энергетика

Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК вчера в 15:07
678
Политика

Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
958
Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Интерфакс 18:27
4
Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Новый Suzuki Across очень сильно напоминает Toyota RAV4 актуального поколения, за исключением некоторых деталей экстерьера и шильдиков.
SpeedMe 17:22
Космос

Запуск ракеты Vega с космодрома Куру отложили до 17 августа

ТАСС 08:18
Политика

ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.
РБК 08:52
Политика

ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми.
Lenta.ru 16:00
778
Здоровье

Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже

Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн 14:14
6
Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который защищает от рака.
7 новостей вчера в 10:31
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