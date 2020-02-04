Политика
РИА НовостиПомпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник. По информации портала, в ходе встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать полуостров в поле зрения внешней политики США.
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Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Политика
Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США
«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
Шоу-бизнес
Леди Гага показала нового бойфренда
Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Общество
Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области
Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Финансы
Названы два события, которые изменят курс рубля
Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.
Футбол
Карпин прокомментировал победу «Ростова» над сербским «Партизаном»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с журналистами после победы над сербским «Партизаном» (3:1) на товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер, который проходит в Дохе (Катар).
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Политика
Трамп посоветовал демократам обвинить Россию в провале партсобрания
Президент США Дональд Трамп посоветовал членам Демократической партии обвинить Россию в провале подсчета результатов первого партсобрания в штате Айова (кокус).
Игры
Blizzard извинилась за Warcraft 3: Reforged
Blizzard попросила прощения у игроков за Warcraft 3: Reforged и рассказала о дальнейшей работе над игрой.
Киберспорт
7 апреля выйдет обновление Fallout 76: Wastelanders и Steam-версия игры
Компания Bethesda Softworks объявила о том, что выпустит бесплатное крупное обновление многопользовательской игры Fallout 76 под названием Wastelanders 7 апреля 2020 года.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Происшествия
Сбившего пятерых пешеходов водителя задержали в Твери
Водитель автомобиля Kia Stinger, ставший участником ДТП в Твери, в результате которого пострадали пять пешеходов, задержан.
Происшествия
В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка
В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Армия и оружие
Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства
Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Кино
Маколей Калкин может вернуться в «Один дома»
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Армия и оружие
Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии
Как сообщают источники «avia.pro» американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской арабской республики.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Происшествия
МВД потребовало от калининградской газеты удалить статьи о гибели задержанного от ожогов в отделе полиции
Управление МВД по Калининградской области подало в суд на газету «Новые колеса» с требованием удалить статьи о гибели Ивана Вшивкова, который умер в отделении полиции из-за ожогов.
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА проиграли «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА уступили турецкому "Анадолу Эфес" в матче лидеров регулярного чемпионата Евролиги.