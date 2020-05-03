Коронавирус
RT на русскомПомпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
Госсекретарь подчеркнул, что всех виновных в этой ситуации привлекут к ответственности. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай мог остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, однако этого не сделал.
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Помпео заявил о наличии доказательств, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане
Московский Комсомолец10:24
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Происшествия
В Арзамасе задержали двух подозреваемых в жестоком избиении мужчины
Двое подозреваемых в жестоком избиении мужчины задержаны в Арзамасе, третий соучастник объявлен в розыск, сообщает управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 08:12
Политика
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Здоровье
Свердловский губернатор рассказал о возможности открытия центров КТ
Екатеринбург, 3 мая 2020, 19:33 — REGNUM В Свердловской области прорабатывают вопрос об открытии центров компьютерной томографии (КТ) для выявления заражённых коронавирусом.
REGNUM 12:33
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Анатолий Цой тайно сделал пластическую операцию
Певца останавливал лишь контракт с Константином Меладзе, в рамках которого участникам группы MBAND были запрещены любые изменения внешности, включая татуировки.
Paparazzi.ru 02:09
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
На днях стало известно, что мать четверых детей подала на развод, её иск зарегистрирован в Московском горсуде.
News.ru 12:32
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Борис Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
У властей Великобритании был резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений коронавирусной инфекции.
Rusvesna.su 01:56
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
РИА Новости вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину заподозрили во лжи с коронавирусом
Культуромания 10:20
Здоровье
В России не все регионы вовремя отреагировали на пандемию коронавируса
Не все регионы России смогли оперативно отреагировать на угрозу распространения опасной коронавирусной инфекции и приступить к мобилизации.
ФАН 13:05
Музыка
Искусственный интеллект «записал» собственный сборник песен
Искусственный интеллект «записал» собственный сборник песен. В микстейпе можно найти треки самых разных жанров.
Ferra 12:27
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Кино
Российские зрители ожидают продолжение картины «Шугалей»
Впервые картину, посвященную истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 1 мая увидели зрители телеканала НТВ.
Народные новости 06:22
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Общество
В Курганской области приезжие из семи регионов обязаны пройти карантин
Курган, 3 мая 2020, 20:12 — REGNUM В Курганской области расширили список регионов, прибывшие из которых граждане обязаны пройти двухнедельный карантин.
REGNUM 13:12
Общество
В Минобороны заявили о росте числа заразившихся коронавирусом военных
Как добавили в пресс-службе, среди курсантов и слушателей высших военных учебных заведений выявлено 1174 случаев заражения коронавирусом.
Rambler News Service 01 мая в 14:03
Здоровье
За период самоизоляции в России выросло потребление алкоголя
В России во время периода самоизоляции увеличилось потребление алкоголя примерно на 3%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 13:18
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Общество
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
Общество
В психбольнице имени Кащенко выявлена вспышка коронавируса
«Как произошло заражение в больнице имени Кащенко — покажет расследование специальной комиссии», — написал глава Санкт-Петербурга.
Маяк (г. Сосновый Бор) 08:12
Армия и оружие
США поддержали удары Израиля по объектам Ирана в Сирии
США поддерживают израильские удары по военным объектам Ирана в Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри 2 мая газете «Аш-Шарк аль-Авсат».
ИА Красная Весна 06:15