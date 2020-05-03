Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПомпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

Госсекретарь подчеркнул, что всех виновных в этой ситуации привлекут к ответственности. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай мог остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, однако этого не сделал.
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Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

РБК13:22

Помпео заявил о наличии доказательств распространения коронавируса из лаборатории в Ухане

ТАСС11:44

Госдеп США заявил об искусственном происхождении коронавируса

Lenta.ru11:22

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

RT на русском10:45

Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

РИА Новости10:26

Помпео заявил о наличии доказательств, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане

Московский Комсомолец10:24

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

Интерфакс10:10
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
1,2K
Происшествия

В Арзамасе задержали двух подозреваемых в жестоком избиении мужчины

Двое подозреваемых в жестоком избиении мужчины задержаны в Арзамасе, третий соучастник объявлен в розыск, сообщает управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 08:12
74
Политика

В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
276
Здоровье

Свердловский губернатор рассказал о возможности открытия центров КТ

Екатеринбург, 3 мая 2020, 19:33 — REGNUM В Свердловской области прорабатывают вопрос об открытии центров компьютерной томографии (КТ) для выявления заражённых коронавирусом.
REGNUM 12:33
10
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
692
Общество

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
424
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
2,9K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,6K
Шоу-бизнес

Анатолий Цой тайно сделал пластическую операцию

Певца останавливал лишь контракт с Константином Меладзе, в рамках которого участникам группы MBAND были запрещены любые изменения внешности, включая татуировки.
Paparazzi.ru 02:09
1
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

На днях стало известно, что мать четверых детей подала на развод, её иск зарегистрирован в Московском горсуде.
News.ru 12:32
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
527
Общество

Борис Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

У властей Великобритании был резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений коронавирусной инфекции.
Rusvesna.su 01:56
44
Здоровье

Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
559
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии

RT на русском 06:18
2,1K
Общество

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

РИА Новости вчера в 21:56
907
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину заподозрили во лжи с коронавирусом

Культуромания 10:20
Политика

США не считают беспрецедентным долгое отсутствие лидера КНДР

News.ru 12:09
Здоровье

В России не все регионы вовремя отреагировали на пандемию коронавируса

Не все регионы России смогли оперативно отреагировать на угрозу распространения опасной коронавирусной инфекции и приступить к мобилизации.
ФАН 13:05
Музыка

Искусственный интеллект «записал» собственный сборник песен

Искусственный интеллект «записал» собственный сборник песен. В микстейпе можно найти треки самых разных жанров.
Ferra 12:27
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Кино

Российские зрители ожидают продолжение картины «Шугалей»

Впервые картину, посвященную истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 1 мая увидели зрители телеканала НТВ.
Народные новости 06:22
11
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
2K
Общество

В Курганской области приезжие из семи регионов обязаны пройти карантин

Курган, 3 мая 2020, 20:12 — REGNUM В Курганской области расширили список регионов, прибывшие из которых граждане обязаны пройти двухнедельный карантин.
REGNUM 13:12
Общество

В Минобороны заявили о росте числа заразившихся коронавирусом военных

Как добавили в пресс-службе, среди курсантов и слушателей высших военных учебных заведений выявлено 1174 случаев заражения коронавирусом.
Rambler News Service 01 мая в 14:03
172
Здоровье

За период самоизоляции в России выросло потребление алкоголя

В России во время периода самоизоляции увеличилось потребление алкоголя примерно на 3%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 13:18
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
522
Общество

Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая

Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
17
Общество

797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
767
Общество

В психбольнице имени Кащенко выявлена вспышка коронавируса

«Как произошло заражение в больнице имени Кащенко — покажет расследование специальной комиссии», — написал глава Санкт-Петербурга.
Маяк (г. Сосновый Бор) 08:12
82
Армия и оружие

США поддержали удары Израиля по объектам Ирана в Сирии

США поддерживают израильские удары по военным объектам Ирана в Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри 2 мая газете «Аш-Шарк аль-Авсат».
ИА Красная Весна 06:15
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