Коронавирус
RT на русскомПомпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
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Помпео заявил о наличии доказательств, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане
Московский Комсомолец10:24
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Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Петербургский дневник 02:48
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Футбол
Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина
Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.
ProstoProSport 07:09
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10
Происшествия
В Северной Осетии ликвидировали пожар в ресторане
Владикавказ, 4 мая 2020, 04:35 — REGNUM Пожар, охвативший площадь в 2,5 тысячи квадратных метров в ресторане «Фермер» в станице Архонской Северной Осетии, ликвидирован, 4 мая сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.
REGNUM 21:35
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21
Общество
Вирусолог усомнился в правильности отказа Швеции от карантина
Выбранная шведскими властями стратегия отказа от жестких ограничений в период пандемии коронавируса может быть неверна, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Экономика сегодня 06:21
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Футбол
Безус: «Россия напала на Украину и забрала Крым»
Россия напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России.
Sport.ru 15:44
Здоровье
Врач описал самые ранние симптомы коронавируса
"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде".
РИА Новости 07:57
Политика
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал бессмысленными антироссийские санкции
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии.
ФАН 02:57
Здоровье
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ вчера в 11:27
Здоровье
Во Франции назвали дату появления коронавируса в стране
По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли более 24,7 тыс. человек.
Говорит Москва 13:43
Экономика
Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина
Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
Kazanfirst.ru 05:29
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом
35 пациентов скончались в медучреждениях Москвы от осложнений, вызванных COVID-19.
Российская газета 16:10
Общество
В Приморье за сутки наказаны 240 нарушителей режима самоизоляции
В Приморье за сутки составлено 240 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 22:20
Общество
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника
Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников.
РИА Новости 20:02
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Политика
Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН вчера в 21:48
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
Число больных COVID-19 на борту судна у берегов Японии выросло до 149
РИА Новости 21:55
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru 06:20
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
Общество
Попова не исключила продление ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34