У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

Футбол Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.

Происшествия В Северной Осетии ликвидировали пожар в ресторане Владикавказ, 4 мая 2020, 04:35 — REGNUM Пожар, охвативший площадь в 2,5 тысячи квадратных метров в ресторане «Фермер» в станице Архонской Северной Осетии, ликвидирован, 4 мая сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.

Общество Над Латвией летает потерявший управление беспилотник Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии. 275

Общество Вирусолог усомнился в правильности отказа Швеции от карантина Выбранная шведскими властями стратегия отказа от жестких ограничений в период пандемии коронавируса может быть неверна, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. 14

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,7K

Здоровье Врач описал самые ранние симптомы коронавируса "Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде". 279

Здоровье 47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек. 116

Общество «Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза. 1,2K

Здоровье Во Франции назвали дату появления коронавируса в стране По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли более 24,7 тыс. человек.

Общество В Приморье за сутки наказаны 240 нарушителей режима самоизоляции В Приморье за сутки составлено 240 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Общество Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника Эксперт рассказал, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников. 3

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 7

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 88

Шоу-бизнес Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции. 38