У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

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