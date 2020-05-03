Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПомпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
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Подробнее о событии

Руководство США располагает данными, что коронавирус мог распространяться из лаборатории в китайском Ухане

Эхо Москвы19:03

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

Интерфакс10:10

Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

РБК13:22

Помпео заявил о наличии доказательств распространения коронавируса из лаборатории в Ухане

ТАСС11:44

Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

РИА Новости10:26

Помпео заявил о наличии доказательств, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане

Московский Комсомолец10:24

Как США обосновывают обвинения в адрес Китая по поводу COVID-19

RT на русском18:25
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:36, Ашберн
Политика

Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов

В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки.
REGNUM 18:56
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Общество

В Берлине возобновляют работу музеи, мемориальные комплексы, библиотеки и парикмахерские

Новая стадия послаблений вступает в силу в Берлине - c понедельника разрешено вновь начать работу музеям, выставочным залам, мемориальным комплексам, парикмахерским салонам.
ТАСС 19:22
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой

Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News 16:51
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Армия и оружие

ВС Венесуэлы находятся в готовности после атаки колумбийских боевиков

В состоянии боевой готовности после неудавшейся опытки морского вторжения боевиков из Колумбии находится армия Венесуэлы.
РЕН ТВ 15:56
Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
1,6K
Здоровье

Во Франции назвали дату появления коронавируса в стране

По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли более 24,7 тыс. человек.
Говорит Москва 13:43
Политика

Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
2
Общество

В России могут ввести «паспорт иммунитета» к коронавирусу

Мурашко сообщил, что создать паспорт иммунитета довольно просто.
Твой Континент 15:37
50
Гаджеты

Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS

Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.
Astera вчера в 14:07
5
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
743
Общество

Койки для пациентов с коронавирусом в России заняты примерно на 40%

Инфекционные койки для пациентов с коронавирусом заняты примерно на 40% по России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:53
12
Общество

В Польше после 1,5 месяцев простоя открываются торговые центры

Власти Польши приняли решение возобновить с понедельника, 4 мая, работу торговых центров, которые были закрыты 1,5 месяца назад из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 18:00
1
Политика

Украинский посол предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости 19:26
10
Технологии

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru 16:49
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Экономика

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 09:16
121
Общество

В Петербурге коронавирус подтвердился в психбольнице им. Кащенко

В Санкт-Петербурге коронавирус подтвердился у сотрудников и пациентов городской психиатрической больницы №1 имени Кащенко, написал глава города Александр Беглов во "ВКонтакте".
Газета.Ru 08:40
107
Общество

Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая

Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru 05:43
1
Политика

Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Культура

Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»

Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости 05:14
21
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv 08:40
19
Авто

Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году

Новые автомобили 07:50
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Авто

Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня 05:07
7
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
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Политика

Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
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Политика

Позиция Битарова по 3 сентября нашла поддержку в соцсети

О недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане, заявлял председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
Кавказский узел 17:29
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Здоровье

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
6
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
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Происшествия

Обнаружены первые свидетельства смерти в результате падения метеорита

В результате анализа архивов, принадлежащих государственным органам Турецкой Республики, был выявлен случай, произошедший 22 августа 1888 года.
Машины и Механизмы 01 мая в 21:25
Общество

В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин

В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
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