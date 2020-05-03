У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

Общество Поиск вакцины от коронавируса займет годы — Минздрав Германии На разработку вакцины от нового коронавируса может уйти несколько лет, считает глава Минздрава Германии Йенс Шпан, 3 мая он заявил об этом в эфире телеканала АRD.

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 274

Общество Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 762

Футбол Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем По данным источника, специалист госпитализирован 3 мая из-за проблем с сердцем.

Футбол Гол Зидана признали самым красивым в истории Лиги чемпионов Гол французского полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в ворота немецкого «Байера» в финале Лиги чемпионов 2002 года был признан лучшим за всю историю проведения турнира.

Кино Российские зрители ожидают продолжение картины «Шугалей» Впервые картину, посвященную истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 1 мая увидели зрители телеканала НТВ. 18

Общество Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,1K

Происшествия В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди» В Калининграде на пересечении Советского проспекта и улицы Гайдара в воскресенье, 3 мая 2020 года, около 20:15 произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля «Ауди 100». 4

Происшествия Липецкие власти не подтвердили третью смерть от коронавируса В администрации Липецкой области опровергли информацию о третьем пациенте, причиной смерти которого стала новая коронавирусная инфекция.

Общество Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 18

Политика Позиция Битарова по 3 сентября нашла поддержку в соцсети О недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане, заявлял председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. 7

Шоу-бизнес Жена Виторгана показала подросших дочек Ирина Млодик, 58-летняя жена 80-летнего актёра Эммануила Виторгана, призналась, что их маленькие дочки — мечта всей её жизни. 13

Общество Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса. 748

Общество Протоиерей Смирнов заявил о пользе коронавируса Протоиерей Димитрий Смирнов, ранее не раз оказывающийся в центре скандала из-за своих высказываний, призвал задуматься над положительной стороной эпидемии коронавируса.

Технологии Компания Sony показала новую технологию виртуальной реальности Демонстрационный видеоролик с новой разработкой технологии для виртуальной реальности (VR) показала компания Sony, 3 мая сообщает портал The ACM Digital Library.

Политика Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 1