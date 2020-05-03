Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПомпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
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Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

РБК13:22

Помпео заявил о наличии доказательств распространения коронавируса из лаборатории в Ухане

ТАСС11:44

Госдеп США заявил об искусственном происхождении коронавируса

Lenta.ru11:22

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

RT на русском10:45

Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

РИА Новости10:26

Помпео заявил о наличии доказательств, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане

Московский Комсомолец10:24

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

Интерфакс10:10
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
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Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
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Общество

Поиск вакцины от коронавируса займет годы — Минздрав Германии

На разработку вакцины от нового коронавируса может уйти несколько лет, считает глава Минздрава Германии Йенс Шпан, 3 мая он заявил об этом в эфире телеканала АRD.
ИА Красная Весна 14:54
Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
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В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
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Футбол

Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

По данным источника, специалист госпитализирован 3 мая из-за проблем с сердцем.
Vprognoze.ru 15:56
Футбол

Гол Зидана признали самым красивым в истории Лиги чемпионов

Гол французского полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в ворота немецкого «Байера» в финале Лиги чемпионов 2002 года был признан лучшим за всю историю проведения турнира.
ProstoProSport 15:45
Общество

Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
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Кино

Российские зрители ожидают продолжение картины «Шугалей»

Впервые картину, посвященную истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 1 мая увидели зрители телеканала НТВ.
Народные новости 06:22
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Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
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Общество

Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня

Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm 07:55
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Происшествия

В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди»

В Калининграде на пересечении Советского проспекта и улицы Гайдара в воскресенье, 3 мая 2020 года, около 20:15 произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля «Ауди 100».
Русский Запад 15:03
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС вчера в 13:15
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Происшествия

Липецкие власти не подтвердили третью смерть от коронавируса

В администрации Липецкой области опровергли информацию о третьем пациенте, причиной смерти которого стала новая коронавирусная инфекция.
Обозреватель Врн 15:11
Общество

Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу

Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 17:47
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
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Политика

Позиция Битарова по 3 сентября нашла поддержку в соцсети

О недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане, заявлял председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
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Наука

Создан новый штамм коронавируса, способный поражать мышей

Китайские молекулярные биологи вывели новый штамм коронавируса, который способен поражать мышей.
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Шоу-бизнес

Жена Виторгана показала подросших дочек

Ирина Млодик, 58-летняя жена 80-летнего актёра Эммануила Виторгана, призналась, что их маленькие дочки — мечта всей её жизни.
News.ru 05:52
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей

Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
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Общество

Протоиерей Смирнов заявил о пользе коронавируса

Протоиерей Димитрий Смирнов, ранее не раз оказывающийся в центре скандала из-за своих высказываний, призвал задуматься над положительной стороной эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 13:25
Технологии

Компания Sony показала новую технологию виртуальной реальности

Демонстрационный видеоролик с новой разработкой технологии для виртуальной реальности (VR) показала компания Sony, 3 мая сообщает портал The ACM Digital Library.
ИА Красная Весна 14:57
Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Общество

В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за коронавируса

Другие, напротив, не верят в существование вируса и считают его прикрытием для массового чипирования граждан.
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Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
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В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу

Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд.
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13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой

Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
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Технологии

Ученые успешно испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами

Ученые из Университета центральной Флориды впервые успешно протестировали ракетный двигатель, который работает на энергии вращающихся взрывных волн.
Телеканал 360° вчера в 21:32
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