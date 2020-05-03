Коронавирус
RT на русскомПомпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
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Помпео заявил о наличии доказательств, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане
Московский Комсомолец10:24
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Космос
Солнце уступило своим родственникам в магнитной активности
N+1 01 мая в 10:28
Авто
Составлен список самых бюджетных автомобилей в 2020 году
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Общество
Поиск вакцины от коронавируса займет годы — Минздрав Германии
На разработку вакцины от нового коронавируса может уйти несколько лет, считает глава Минздрава Германии Йенс Шпан, 3 мая он заявил об этом в эфире телеканала АRD.
ИА Красная Весна 14:54
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Футбол
Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем
По данным источника, специалист госпитализирован 3 мая из-за проблем с сердцем.
Vprognoze.ru 15:56
Футбол
Гол Зидана признали самым красивым в истории Лиги чемпионов
Гол французского полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в ворота немецкого «Байера» в финале Лиги чемпионов 2002 года был признан лучшим за всю историю проведения турнира.
ProstoProSport 15:45
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Кино
Российские зрители ожидают продолжение картины «Шугалей»
Впервые картину, посвященную истории двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, 1 мая увидели зрители телеканала НТВ.
Народные новости 06:22
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm 07:55
Происшествия
В Калининграде мотоциклист погиб при ударе в «Ауди»
В Калининграде на пересечении Советского проспекта и улицы Гайдара в воскресенье, 3 мая 2020 года, около 20:15 произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля «Ауди 100».
Русский Запад 15:03
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
Липецкие власти не подтвердили третью смерть от коронавируса
В администрации Липецкой области опровергли информацию о третьем пациенте, причиной смерти которого стала новая коронавирусная инфекция.
Обозреватель Врн 15:11
Общество
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее на фонее пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 17:47
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru 15:47
Политика
Позиция Битарова по 3 сентября нашла поддержку в соцсети
О недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане, заявлял председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
Кавказский узел 17:29
Наука
Создан новый штамм коронавируса, способный поражать мышей
Китайские молекулярные биологи вывели новый штамм коронавируса, который способен поражать мышей.
Pravda.Ru 08:52
Шоу-бизнес
Жена Виторгана показала подросших дочек
Ирина Млодик, 58-летняя жена 80-летнего актёра Эммануила Виторгана, призналась, что их маленькие дочки — мечта всей её жизни.
News.ru 05:52
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Общество
Протоиерей Смирнов заявил о пользе коронавируса
Протоиерей Димитрий Смирнов, ранее не раз оказывающийся в центре скандала из-за своих высказываний, призвал задуматься над положительной стороной эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 13:25
Технологии
Компания Sony показала новую технологию виртуальной реальности
Демонстрационный видеоролик с новой разработкой технологии для виртуальной реальности (VR) показала компания Sony, 3 мая сообщает портал The ACM Digital Library.
ИА Красная Весна 14:57
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за коронавируса
Другие, напротив, не верят в существование вируса и считают его прикрытием для массового чипирования граждан.
Эхо Москвы 07:04
Политика
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Экономика
В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу
Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд.
RT на русском 11:10
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой
Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News 16:51
Технологии
Ученые успешно испытали ракетный двигатель с вращающимися взрывами
Ученые из Университета центральной Флориды впервые успешно протестировали ракетный двигатель, который работает на энергии вращающихся взрывных волн.
Телеканал 360° вчера в 21:32