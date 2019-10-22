Армия и оружие
ИзвестияПомпео заявил о готовности США к военным действиям против Турции
Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочел бы «мир войне». Об этом в интервью телеканалу CNBC сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
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Трамп заявил, что готов принять Эрдогана в Белом доме в ноябре
Московский Комсомолец Турциявчера в 10:03
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Армия и оружие
Die Welt признала превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»
Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей немецкий танк "Леопард-2", пишет издание Die Welt.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Газета.Ru 04:59
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Армия и оружие
Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал новый боевой модуль
Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех», разработал новый боевой модуль в калибре 57 мм.
Известия 00:41
Авто
АвтоВАЗ может выпустить аксессуары под брендом Lada Sport Line
Вероятно, «АвтоВАЗ» выпустит линейку аксессуаров для автолюбителей под маркой Lada Sport Line.
SpeedMe вчера в 05:57
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили дело осужденной в России израильтянки
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник затронул тему задержанной в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево израильтянки Наамы Иссахар.
ТАСС вчера в 13:40
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru 20 октября в 23:51
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос вчера в 08:07
Авто
Названы вредные привычки автовладельцев
Одной из самых распространенных привычек водителей вне зависимости от типа трансмиссии считается удерживание руки на рычаге КПП во время движения, пишут "Актуальные новости".
Народные новости вчера в 02:54
Политика
Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
РЕН ТВ вчера в 18:04
Происшествия
Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался
Газета.Ru вчера в 11:29
Музыка
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein
Российская газета 20 октября в 17:59
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Гаджеты
Реальная скорость Huawei Mate X в сети 5G
Xiaomi показала реальную скорость в сети 5G Huawei Mate X был представлен еще в феврале этого года на выставке MWC 2019, причем выйти от должен был еще до появления на рынке Samsung Galaxy Fold, однако последний уже находится в руках пользователей, а Huawei Mate X должен выйти только в ноябре.
iXBT.com 04:56
Авто
Внедорожники и пикапы Hummer могут вернуться на рынок
Концерн GM собирается воскресить марку Hummer и разработать новое семейство электрических внедорожников и пикапов.
Motor 20 октября в 09:00
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera вчера в 20:31
Хоккей
«Автомобилист» с разгромным счетом уступил «Ак Барсу»
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» уступил в пятом подряд матче регулярного чемпионата КХЛ.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:57
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Происшествия
В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели
В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
RT на русском 05:55
Экономика
Силуанов заявил, что Россия может и не дать кредит Белоруссии
Россия может не выдать Белоруссии государственный кредит в размере 600 миллионов долларов.
Life.ru 19 октября в 16:56
Гаджеты
Apple призывает владельцев старых iPhone и iPad обновить iOS
Американская корпорация Apple призвала владельцев старых iPhone и iPad обновиться до самой актуальной версии iOS.
RuNews24.ru вчера в 20:49
Общество
В Сочи представят плацкартный вагон с душем
КП - Кубань 05:29
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Футбол
«Оренбург» хочет переиграть матч с «Крыльями Советов»
Свободная Пресса вчера в 18:11
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском пропал вагон золота
Lenta.ru вчера в 13:42