Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочел бы «мир войне». Об этом в интервью телеканалу CNBC сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео заявил о готовности США к военным действиям против Турции

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