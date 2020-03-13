Политика

ФАНФАНПомпео заявил о готовности США поставлять нефть Белоруссии

По словам, главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус Госсекретарь, Помпео в ходе переговоров подтвердил готовность США немедленно начать поставки нефти в Белоруссию по конкурентным рыночным ценам.
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Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

РИА Новостивчера в 12:36

Помпео заявил о готовности США немедленно начать поставки нефти в Белоруссию

ТАССвчера в 12:17

Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео вопросы энергетики

RT на русскомвчера в 11:16

Белоруссия и США обсудили сотрудничество и энергетику

Газета.Ruвчера в 11:04

США и Белоруссия обсудили вопросы энергетической безопасности

Взгляд.рувчера в 11:11

Помпео: США готовы поставлять Белоруссии нефть

Московский Комсомолецвчера в 12:42

Соединенные Штаты готовы немедленно начать поставки Минску нефти по рыночным ценам

Эхо Москвывчера в 13:02
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Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры

Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Профиль вчера в 19:30
Авто

Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada

Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Gorod48 01:08
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости вчера в 15:35
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 13:31
Происшествия

Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

ТАСС вчера в 23:45
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета вчера в 04:25
Общество

Ведущая Первого канала Жанна Бадоева не может вернуться из США

Бадоева надеется, что ей и ее коллегам удастся в ближайшее время покинуть США, однако пока они не могут купить билеты.
Газета.Ru вчера в 16:47
Музыка

Группа Little Big подготовила клип для «Евровидения» за пять дней

Российская группа Little Big сняла клип на песню Uno, с которой выступит на конкурсе «Евровидение», всего за пять дней.
Газета Кемерова 00:55
Биатлон

Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон

По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
ProstoProSport вчера в 13:54
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Армия и оружие

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
РИА Новости вчера в 22:25
Происшествия

На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток

Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
REGNUM 12 марта в 10:23
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Финансы

Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля

Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
RT на русском 12 марта в 09:04
Общество

Россияне перестали копить деньги

Лишь каждый третий россиянин регулярно откладывал деньги в течение последнего года, в основном накопления составляли 10-20 процентов от зарплаты, сказано в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:15
Происшествия

Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел

Российская газета 01:14
Футбол

Два футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»

Два футболиста московского "Спартака" простудились перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Оренбургом", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости вчера в 02:58
Политика

Киев расторг договоры аренды земли с посольством России

Киев, 12 марта 2020, 17:56 — REGNUM Киевский городской совет на заседании 12 марта принял решение о расторжении договоров на аренду земельных участков с посольством России, передаёт агентство «Укринформ».
REGNUM 12 марта в 10:56
Футбол

Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил мнение, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
Чемпионат вчера в 17:57
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 11:38
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 01:03
Происшествия

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, заявили в ДНР

Украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждена линия электропередачи, без света – более тысячи абонентов, сообщили в субботу в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 01:22
Происшествия

Сорок человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В Турции по меньшей мере 40 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Аксарай - Адана.
РЕН ТВ 00:21
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Авто

Появилась информация о новом Chevrolet Niva

Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Автоновости дня вчера в 05:19
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 12 марта в 11:18
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета вчера в 04:45
Общество

Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек

Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
РИА Новости 00:04
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
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