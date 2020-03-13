Политика
ФАНПомпео заявил о готовности США поставлять нефть Белоруссии
По словам, главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус Госсекретарь, Помпео в ходе переговоров подтвердил готовность США немедленно начать поставки нефти в Белоруссию по конкурентным рыночным ценам.
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Соединенные Штаты готовы немедленно начать поставки Минску нефти по рыночным ценам
Эхо Москвывчера в 13:02
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Гаджеты
Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры
Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Авто
Украинский ЗАЗ начал производить автомобили Lada
Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) производит тестовые партии автомобилей Lada в рамках аудита автомобильного производства, сообщает портал 061.ua со ссылкой на пресс-секретаря корпорации «Укравто» Дмитрия Скляренко.
Общество
Дерипаска призывает к полному карантину в России
Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Происшествия
Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Общество
Ведущая Первого канала Жанна Бадоева не может вернуться из США
Бадоева надеется, что ей и ее коллегам удастся в ближайшее время покинуть США, однако пока они не могут купить билеты.
Музыка
Группа Little Big подготовила клип для «Евровидения» за пять дней
Российская группа Little Big сняла клип на песню Uno, с которой выступит на конкурсе «Евровидение», всего за пять дней.
Биатлон
Российские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезон
По итогам текущего сезона российские биатлонистки заняли пятое место в общем зачете Кубка наций, набрав 6479 очков.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
Происшествия
На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток
Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Финансы
Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
Общество
Россияне перестали копить деньги
Лишь каждый третий россиянин регулярно откладывал деньги в течение последнего года, в основном накопления составляли 10-20 процентов от зарплаты, сказано в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел
Футбол
Два футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»
Два футболиста московского "Спартака" простудились перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Оренбургом", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Политика
Киев расторг договоры аренды земли с посольством России
Киев, 12 марта 2020, 17:56 — REGNUM Киевский городской совет на заседании 12 марта принял решение о расторжении договоров на аренду земельных участков с посольством России, передаёт агентство «Укринформ».
Футбол
Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил мнение, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, заявили в ДНР
Украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждена линия электропередачи, без света – более тысячи абонентов, сообщили в субботу в Народной милиции ДНР.
Происшествия
Сорок человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
В Турции по меньшей мере 40 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Аксарай - Адана.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Авто
Появилась информация о новом Chevrolet Niva
Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Общество
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
Армия и оружие