Армия и оружие

Life.ruLife.ruПомпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы к применению военной силы против Турции, однако не указал, при каком условии.
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Помпео не раскрыл, какие шаги Турции повлекут за собой силовую акцию со стороны США

ТАССвчера в 16:20

Помпео заявил о готовности использовать вооружённые силы против Турции

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СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
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