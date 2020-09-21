Соратника бывшего вице-премьера Республики Алтай будут судить за продажу имущества с большим «дисконтом»

Как сообщается на сайте прокуратуры Республики Алтай, речь идет о директоре ООО «Чуйское», который с июля 2013 по апрель 2014 года реализовал вверенное ему имущество предприятия без одобрения общего собрания участников и совета директоров ООО.