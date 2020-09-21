Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального
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США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.В источнике
С чего всё началось
Государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью немецкому изданию Bild заявил
, что, вероятнее всего, американские власти предпримут меры в отношении Москвы из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
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