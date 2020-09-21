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Ведомости
Ведомости

Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.В источнике
С чего всё началось
Государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью немецкому изданию Bild заявил
, что, вероятнее всего, американские власти предпримут меры в отношении Москвы из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
РБКвчера в 16:58
Подробнее о событии
РИА Новости

Помпео заявил о готовности США «ответить» на ситуацию с Навальным

РИА Новости18:41
РБК

Помпео заявил о готовности США ответить на отравление Навального

РБКвчера в 16:58
Lenta.ru

США пообещали отреагировать на ситуацию с Навальным

Lenta.ruвчера в 14:42
Известия

Помпео огласил условия для реакции США на «дело Навального»

Известиявчера в 14:46
ТАСС

Помпео: США отреагируют на инцидент с Навальным, как только будут известны все факты

ТАССвчера в 14:43
Ведомости

Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

Ведомостивчера в 15:00
Газета.Ru

США отреагируют на ситуацию с Навальным после получения выводов ОЗХО

Газета.Ruвчера в 14:30

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Ведомости05:51
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Соратника бывшего вице-премьера Республики Алтай будут судить за продажу имущества с большим «дисконтом»

Как сообщается на сайте прокуратуры Республики Алтай, речь идет о директоре ООО «Чуйское», который с июля 2013 по апрель 2014 года реализовал вверенное ему имущество предприятия без одобрения общего собрания участников и совета директоров ООО.
Банкфакс06:53