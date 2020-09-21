Политика

ВедомостиВедомостиПомпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток ‒ 2» из-за инцидента с Навальным. Позже эту позицию Вашингтона подтвердил и американский Госдепартамент. О конкретных санкциях со стороны США из-за инцидента не говорилось.
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с чего всё началось
Государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью немецкому изданию Bild заявил
, что, вероятнее всего, американские власти предпримут меры в отношении Москвы из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
РБК16:58

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Lenta.ru14:42

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РБК16:58
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Навальный заявил, что жена спасла его во время комы

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Стало известно об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в беседе с «Парламентской газетой» в понедельник, 21 сентября, рассказала об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ).
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Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН

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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

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США создадут коалицию против Nord Stream 2

Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому таблоиду Bild.
РИА Новости 13:20
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Политика

Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика

Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

Первая корпорация может получить 12,5% акций приложения, а вторая - Walmart - 7,5%. Ранее сделка была одобрена президентом США Дональдом Трампом - он заявил об этом, выступая перед журналистами в Белом доме.
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
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