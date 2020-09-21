Политика
ВедомостиПомпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального
В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток ‒ 2» из-за инцидента с Навальным. Позже эту позицию Вашингтона подтвердил и американский Госдепартамент. О конкретных санкциях со стороны США из-за инцидента не говорилось.
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Общество
Навальный заявил, что жена спасла его во время комы
Цензуры.Нет 08:53
Игры
IO Interactive обновила возрастной рейтинг Freedom Fighters
Центральная Служба Новостей 05:56
Происшествия
В Приозерске отменили арест расстрелявшему людей экс-депутату
Суд в Приозерске Ленинградской области отпустил домой Илью Русинова, бывшего депутата, ранившего женщину на лодке из ружья.
Регион online 07:19
Происшествия
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
РИА Новости 13:59
Общество
Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 17:09
Происшествия
Около Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе озера Байкал, сообщил Европейский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ 14:44
Политика
Трамп выдвинет нового кандидата в Верховный суд США на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже пообщался с некоторыми кандидатами на должность судьи Верховного суда и планирует выдвинуть кандидатуру в субботу, сообщило агентство Associated Press.
Интерфакс 17:29
Общество
Стало известно об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в беседе с «Парламентской газетой» в понедельник, 21 сентября, рассказала об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ).
Известия 17:58
Политика
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве.
РИА Новости 10:24
Здоровье
На Украине за сутки Covid-19 заразились почти 3 тысячи человек
За сутки от коронавируса умерли 26 человек.
Украина.ру 02:23
Происшествия
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомости 13:12
Политика
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому таблоиду Bild.
РИА Новости 13:20
Политика
Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк
Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:22
Авто
Cadillac XT4 сможет узнавать владельцев в лицо
Производители отмечают, что распознавание лиц является пока только возможной опцией.
Car.ru 19 сентября в 05:57
Политика
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Первая корпорация может получить 12,5% акций приложения, а вторая - Walmart - 7,5%. Ранее сделка была одобрена президентом США Дональдом Трампом - он заявил об этом, выступая перед журналистами в Белом доме.
Газета.Ru вчера в 08:47
Футбол
Талалаев подвел итоги матча против «Динамо»
Газета.Ru 15:07
Экономика
Минпромторг России раздумывает о маркировке крепкого алкоголя
Минпромторг России раздумывает о маркировке крепкого алкоголя в случае, если эксперимент с пивом будет успешным, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
ПРАЙМ 18:30
Шоу-бизнес
На кинофестивале «Кинотавра» Пересильд сопровождала охрана Абрамовича
Российскую актрису на протяжении всего кинофестиваля сопровождала охрана миллиардера.
Подмосковье Сегодня 13:31
Общество
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ 04:24
Технологии
Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
Минцифры предложило внести поправки в закон «Об информации», которые запретят использование в российском интернете протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS).
Коммерсантъ 11:54
Общество
Сокамерники Ефремова разрешили ему курить в камере
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказал об отношениях актера Михаила Ефремова с соседями по камере с следственном изоляторе.
Труд 08:55
Единоборства
Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178
Представители организации UFC рассказали, кто из спортсменов получил денежные бонусы за UFC Fight Night 178.
CT news 04:07
Футбол
Нападающий ЦСКА Эджуке получил дебютный вызов в сборную Нигерии
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке получил дебютный вызов в сборную Нигерии на ближайшие матчи национальной команды.
Sport24.ru 18:06
Игры
Поклонников Serious Sam 4 удивили сюжетным трейлером
Сюжетный трейлер игры «Serious Sam 4» опубликовала компания Devolver Digital 21 сентября на видеохостинге Youtube.
ИА Красная Весна 15:56
Здоровье
В Японии завершили испытания препарата «Авиган» от коронавируса
Клинические испытания препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир"), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, завершились в Японии, в настоящее время специалисты приступили к анализу полученных данных, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании-производителе лекарства Fujifilm Holdings Corp.
РИА Новости 16:51
Экономика
Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона
Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБК 16:13
Политика
Путин распорядился проводить военно-политическую работу в Росгвардии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об организации в Росгвардии военно-политической работы.
Газета.Ru 11:10
Финансы
Биржевой курс евро превысил 90 рублей
Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъ 10:38