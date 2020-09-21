с чего всё началось

В начале сентября президент США Дональд Трамп призвал Германию остановить строительство газопровода «Северный поток ‒ 2» из-за инцидента с Навальным. Позже эту позицию Вашингтона подтвердил и американский Госдепартамент. О конкретных санкциях со стороны США из-за инцидента не говорилось.

Происшествия В Приозерске отменили арест расстрелявшему людей экс-депутату Суд в Приозерске Ленинградской области отпустил домой Илью Русинова, бывшего депутата, ранившего женщину на лодке из ружья. 21

Политика Трамп выдвинет нового кандидата в Верховный суд США на этой неделе Президент США Дональд Трамп заявил, что уже пообщался с некоторыми кандидатами на должность судьи Верховного суда и планирует выдвинуть кандидатуру в субботу, сообщило агентство Associated Press.

Общество Стало известно об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в беседе с «Парламентской газетой» в понедельник, 21 сентября, рассказала об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ). 93

Политика Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам и проходит в Женеве. 781

Происшествия СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве. 241

Политика США создадут коалицию против Nord Stream 2 Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому таблоиду Bild. 604

Политика Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 236

Политика Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle Первая корпорация может получить 12,5% акций приложения, а вторая - Walmart - 7,5%. Ранее сделка была одобрена президентом США Дональдом Трампом - он заявил об этом, выступая перед журналистами в Белом доме. 68

Экономика Минпромторг России раздумывает о маркировке крепкого алкоголя Минпромторг России раздумывает о маркировке крепкого алкоголя в случае, если эксперимент с пивом будет успешным, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Общество В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». 1,7K

Технологии Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок Минцифры предложило внести поправки в закон «Об информации», которые запретят использование в российском интернете протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). 195

Общество Сокамерники Ефремова разрешили ему курить в камере Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказал об отношениях актера Михаила Ефремова с соседями по камере с следственном изоляторе. 165

Футбол Нападающий ЦСКА Эджуке получил дебютный вызов в сборную Нигерии Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке получил дебютный вызов в сборную Нигерии на ближайшие матчи национальной команды.

Игры Поклонников Serious Sam 4 удивили сюжетным трейлером Сюжетный трейлер игры «Serious Sam 4» опубликовала компания Devolver Digital 21 сентября на видеохостинге Youtube.

Здоровье В Японии завершили испытания препарата «Авиган» от коронавируса Клинические испытания препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир"), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, завершились в Японии, в настоящее время специалисты приступили к анализу полученных данных, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании-производителе лекарства Fujifilm Holdings Corp. 1

Экономика Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.