Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruПомпео заявил о крахе системы взаимодействия США и КНР

По словам Помпео, прежняя система «безоглядного» взаимодействия Китая и США потерпела крах. Госсекретарь отметил, что Штаты не должны к ней возвращаться. Помпео добавил, что Америка нуждается в стратегии, обеспечивающей защиту экономики и жизни граждан страны.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Помпео заявил, что прежняя система взаимодействия США и Китая потерпела крах

США не должны проводить прежнюю политику взаимодействия с Китаем, которая потерпела крах.
ТАССвчера в 18:20

Подробнее о событии

Помпео заявил о крахе системы отношений между США и Китаем

Комсомольская правдавчера в 19:47

Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США с Китаем

RT на русскомвчера в 17:16

Помпео заявил о крахе прежней системы взаимодействия США и Китая

Известиявчера в 18:19

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что прежняя система взаимодействия с КНР потерпела крах

Эхо Москвывчера в 18:11

Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая

Взгляд.рувчера в 18:04

Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая

Газета.Ruвчера в 17:43

Помпео заявил, что прежняя система взаимодействия США и Китая потерпела крах

ТАССвчера в 18:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
331
Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.
Вести.Ru 02:50
1,8K
Технологии

«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто

Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
12
Политика

В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing

Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).
РИА Новости вчера в 17:01
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе

Аргументы и Факты - Алтай 00:00
2
Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия 03:18
1K
Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов

В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
2
Общество

Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом

"Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду", - сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.
РИА Новости 03:21
9
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым

Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН вчера в 15:29
23
Общество

Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.
Интерфакс 01:19
464
Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

REGNUM вчера в 07:23
20
Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
419
Общество

Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт

В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
Lenta.ru вчера в 11:51
46
Общество

О покупке ранних арбузов рассказала агроном

Тихонова пояснила, сладость арбуза зависит от количества воды, которую используют при его выращивании, а не от срока созревания.
Live24 02:15
1
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини-шортах

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
117
Футбол

Аленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака»

Накануне руководство «Спартака» на встрече с Тедеско выразила тому доверие и оставило в должности главного тренера, несмотря на то, что клуб не попал в Еврокубки, финишировав на седьмом месте в чемпионате России.
РБК спорт 02:51
1
Футбол

«Боруссия» готова расстаться с Санчо этим летом

«МЮ» готов предложить за полузащитника 55 миллионов фунтов, а вместе с различными бонусами сумма может достигнуть 80 миллионов.
Матч ТВ 02:23
Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Космическое командование США обвинило Россию в проведении испытания в космосе противоспутникового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:27
257
Общество

В России назревает потребительский кризис

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
83
Теннис

Шарапова назвала виновного в ее дисквалификации за допинг

Газета.Ru 03:31
Хоккей

Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип

Pravda.Ru 02:59
Путешествия

Крым принял первый миллион туристов

REGNUM 02:41
57
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
11
Футбол

Хавертц согласовал с «Челси» 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро

21-летний немец договорился с лондонским клубом о 5-летнем контракте с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru вчера в 23:12
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
917
Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета 22 июля в 12:09
84
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
490
Экономика

СМИ узнали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза

К 2025 году число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза — до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 годы.
РБК 03:29
Происшествия

В Москве задержали 13 участников массовой драки

Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года; директор Центрального разведывательного управления; был представителем штата Канзас в конгрессе и является членом движения чаепития в Республиканской партии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное