Политика
RuNews24.ruПомпео заявил о крахе системы взаимодействия США и КНР
По словам Помпео, прежняя система «безоглядного» взаимодействия Китая и США потерпела крах. Госсекретарь отметил, что Штаты не должны к ней возвращаться. Помпео добавил, что Америка нуждается в стратегии, обеспечивающей защиту экономики и жизни граждан страны.
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США не должны проводить прежнюю политику взаимодействия с Китаем, которая потерпела крах.ТАСС18:26
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Культура
Beat Film Festival объявил полную программу и расписание
Фестиваль документального кино Beat Film Festival поделился с «Афишей Daily» полным списком программ и расписанием сеансов.
Афиша Daily 07:34
Общество
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Общество
Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
Эхо Москвы вчера в 23:48
Политика
МИД России пообещал помочь Зеленскому расшифровать минские соглашения
МИД РФ готов помочь президенту Украины в расшифровке пунктов соглашения, заявила госпожа Захарова.
Коммерсантъ 18:56
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news 14:53
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
Стали известны даты нового сезона российского первенства. Как сообщает пресс-служба РПЛ, новый сезон возобновится 8 августа.
Vprognoze.ru 15:10
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
Ивлеева решила рассказать, как именно она добилась таких результатов. Звезда придерживалась определенного питания.
Вокруг ТВ 03:51
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Религия
В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
РИА Новости 18:29
Культура
Особое мнение: Виктор Шендерович
Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
Эхо Москвы 14:17
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России для выражения протеста
Посла России вызвали в МИД Эстонии по историческому вопросу, сообщает РИА Новости. Вопрос касается присоединения Эстонии к СССР.
Невские Новости 10:32
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
Наука
Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total
Оказалось, что мужчины возбуждались и при виде женщин, и при виде мужчин своего пола.
МонаВиста 11:12
Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Российская газета 04:40
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Общество
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
Экономика
В США растет число заявок на пособие по безработице
Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе впервые почти за четыре месяца, что говорит о том, что рынок труда застопорился на фоне возобновления новых вспышек COVID-19 и снижения спроса, передает Reuters.
BFM.ru 19:05
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Экономика
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Политика
Еще один первый зампред увольняется из правительства Хабаровского края
Первые кадровые перестановки в правительстве региона прокомментировал врио губернатора Михаил Дегтярев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край сегодня 21:30
Происшествия
Под Архангельском воспитатели в детсаду переодевали мальчиков в платья
В Архангельской области воспитатели в детском саду наказывали мальчиков, переодевая их в платья, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное УМВД.
Газета.Ru 13:10
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета 03:07