Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruПомпео заявил о крахе системы взаимодействия США и КНР

По словам Помпео, прежняя система «безоглядного» взаимодействия Китая и США потерпела крах. Госсекретарь отметил, что Штаты не должны к ней возвращаться. Помпео добавил, что Америка нуждается в стратегии, обеспечивающей защиту экономики и жизни граждан страны.
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с чего всё началось

Помпео заявил, что прежняя система взаимодействия США и Китая потерпела крах

США не должны проводить прежнюю политику взаимодействия с Китаем, которая потерпела крах.
ТАСС18:26

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Помпео заявил, что прежняя система взаимодействия США и Китая потерпела крах

ТАСС18:26

Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США с Китаем

RT на русском17:16

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что прежняя система взаимодействия с КНР потерпела крах

Эхо Москвы18:11

Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая

Взгляд.ру18:04

США описали новый принцип взаимоотношений с Китаем

Lenta.ru18:03

Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая

Газета.Ru17:43

Помпео заявил о крахе прежней системы взаимодействия США и Китая

Известия18:19
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Культура

Beat Film Festival объявил полную программу и расписание

Фестиваль документального кино Beat Film Festival поделился с «Афишей Daily» полным списком программ и расписанием сеансов.
Афиша Daily 07:34
Общество

В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Российская газета 18:51
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
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Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
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Общество

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Эхо Москвы вчера в 23:48
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Политика

МИД России пообещал помочь Зеленскому расшифровать минские соглашения

МИД РФ готов помочь президенту Украины в расшифровке пунктов соглашения, заявила госпожа Захарова.
Коммерсантъ 18:56
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Шоу-бизнес

Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа

Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news 14:53
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Футбол

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Стали известны даты нового сезона российского первенства. Как сообщает пресс-служба РПЛ, новый сезон возобновится 8 августа.
Vprognoze.ru 15:10
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок

Ивлеева решила рассказать, как именно она добилась таких результатов. Звезда придерживалась определенного питания.
Вокруг ТВ 03:51
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Кино

Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределенный срок

Известия 21:34
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
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Религия

В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз

РИА Новости 18:29
Культура

Особое мнение: Виктор Шендерович

Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
Эхо Москвы 14:17
Политика

МИД Эстонии вызвал посла России для выражения протеста

Посла России вызвали в МИД Эстонии по историческому вопросу, сообщает РИА Новости. Вопрос касается присоединения Эстонии к СССР.
Невские Новости 10:32
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Политика

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
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Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

REGNUM 07:23
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Наука

Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total

Оказалось, что мужчины возбуждались и при виде женщин, и при виде мужчин своего пола.
МонаВиста 11:12
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Космос

Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды

Российская газета 04:40
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Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Общество

Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
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Экономика

В США растет число заявок на пособие по безработице

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло на прошлой неделе впервые почти за четыре месяца, что говорит о том, что рынок труда застопорился на фоне возобновления новых вспышек COVID-19 и снижения спроса, передает Reuters.
BFM.ru 19:05
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Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Экономика

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
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Хоккей

Новый клуб Национальной хоккейной лиги получил название «Сиэтл Кракен»

Чемпионат 12:10
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
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Политика

Еще один первый зампред увольняется из правительства Хабаровского края

Первые кадровые перестановки в правительстве региона прокомментировал врио губернатора Михаил Дегтярев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край сегодня 21:30
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Происшествия

Под Архангельском воспитатели в детсаду переодевали мальчиков в платья

В Архангельской области воспитатели в детском саду наказывали мальчиков, переодевая их в платья, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное УМВД.
Газета.Ru 13:10
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Музыка

Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет

Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета 03:07
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Американский политик
Американский политик, дипломат; государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года; директор Центрального разведывательного управления; был представителем штата Канзас в конгрессе и является членом движения чаепития в Республиканской партии.
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