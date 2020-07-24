США не должны проводить прежнюю политику взаимодействия с Китаем, которая потерпела крах.

с чего всё началось

По словам Помпео, прежняя система «безоглядного» взаимодействия Китая и США потерпела крах. Госсекретарь отметил, что Штаты не должны к ней возвращаться. Помпео добавил, что Америка нуждается в стратегии, обеспечивающей защиту экономики и жизни граждан страны.

Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и КНР

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