США не должны проводить прежнюю политику взаимодействия с Китаем, которая потерпела крах.

с чего всё началось

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США с Китаем.

Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая

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