Соединенные Штаты приветствуют намерение лидеров стран АСЕАН урегулировать споры в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом. Нельзя допустить, чтобы Китай относился к СКС как к своей морской империи.

Госсекретарь США Майк Помпео 28 июня поприветствовал договоренности лидеров стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) решить споры по Южно-Китайскому морю в рамках международного права. При этом он назвал недопустимым «имперское» отношение КНР к данному региону.

Футбол «Милан» намерен продлить контракт с Хаканом Чалханоглу до 2024 года Сообщается, что клуб намерен продлить соглашение до 2024 года. Чалханоглу перешёл в «Милан» летом 2017 года из «Байера».

Происшествия Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане Ранее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил РИА Новости, что прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери. 219

Общество За сутки в России выявили более 6,8 тыс. случаев коронавируса Новый Калининград За последние сутки в России выявили 6791 новый случай коронавируса в 83 регионах.

Политика Forbes: США потешили Украину бессмысленными антироссийскими санкциями Готовящиеся против «Северного потока – 2» санкции бессмысленны, поскольку служат лишь утешением для Украины.

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Происшествия На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.

Шоу-бизнес Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.

Путешествия Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова. 2

Происшествия На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. 3

Здоровье Коронавирус в Хакасии: количество заболевших не уменьшается Всего по состоянию на 10.00 28 июня в Хакасии зарегистрировано 1812 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в т. ч. 205 среди детей (11,3% от общего числа заболевших). 3

Экономика Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока» Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год. 42

Футбол Талалаев может сменить Божовича в «Крылья Советов» Андрей Талалаев может сменить на посту главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича.

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