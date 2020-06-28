Политика
ИзвестияПомпео заявил о недопустимости имперских амбиций Китая
Госсекретарь США Майк Помпео 28 июня поприветствовал договоренности лидеров стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) решить споры по Южно-Китайскому морю в рамках международного права. При этом он назвал недопустимым «имперское» отношение КНР к данному региону.
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Соединенные Штаты приветствуют намерение лидеров стран АСЕАН урегулировать споры в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом. Нельзя допустить, чтобы Китай относился к СКС как к своей морской империи.
— Майк Помпео, американский политикИА Красная Весна 01:43
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Помпео: Нельзя допустить, чтобы Китай считал Южно-Китайское море частью своей империи
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