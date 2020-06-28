Политика

ИзвестияИзвестияПомпео заявил о недопустимости имперских амбиций Китая

Госсекретарь США Майк Помпео 28 июня поприветствовал договоренности лидеров стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) решить споры по Южно-Китайскому морю в рамках международного права. При этом он назвал недопустимым «имперское» отношение КНР к данному региону.
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Майк Помпео
Соединенные Штаты приветствуют намерение лидеров стран АСЕАН урегулировать споры в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом. Нельзя допустить, чтобы Китай относился к СКС как к своей морской империи.
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