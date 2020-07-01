Госсекретарь Майк Помпео считает, что с Россией необходимо чаще взаимодействовать, но решение о приглашении Москвы на саммит G7 должен принять президент США Дональд Трамп.

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп.

Помпео заявил о необходимости диалога с Россией

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