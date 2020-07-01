Политика
ИзвестияПомпео заявил о необходимости диалога с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп.
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Госсекретарь Майк Помпео считает, что с Россией необходимо чаще взаимодействовать, но решение о приглашении Москвы на саммит G7 должен принять президент США Дональд Трамп.РИА Новости10:34
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Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa 07:40
Баскетбол
Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона
Российский защитник Алексей Швед продлил соглашение с подмосковным баскетбольным клубом "Химки". Об этом сообщает пресс-служба команды.
ТАСС Спорт вчера в 03:28
Политика
Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru 10:27
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
Общество
Андрей Малахов принял участие в акции против поправок в Конституцию
На Пушкинской площади в Москве собираются участники акции протеста против поправок к Конституции.
Ведомости 12:55
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Тамбовом" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:39
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Спорт
Tannenberg выходит на PlayStation 4 и Xbox One
Tannenberg выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 24 июля.
Игромания.ру 09:09
Политика
ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.
РБК 08:52
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие
По мнению еврейского премьера, Иерусалим не должен больше принуждать себя ожидать, пока Тегеран будет заниматься созданием ядерных боеголовок, потому как уже потом меры ограничения станут бесполезными, а противник, тем временем, создаст якобы еще один террористический фронт.
Актуальные Новости вчера в 07:29
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Политика
Памфилова заявила, что Мишустин «мог бы и надеть» маску на участке
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что председатель правительства России Михаил Мишустин мог бы прийти на участок для голосования в маске, несмотря на то, что он имеет антитела к коронавирусу.
РИА Новости 11:53
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип
Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него.
Wday.ru вчера в 07:30
Экономика
Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров
Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru 11:32
Здоровье
ВОЗ оценила опасность для людей обнаруженного в Китае свиного гриппа
Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что доклад ученых о том, что новый штамм свиного гриппа (G4) может вызвать пандемию, неубедителен.
Lenta.ru 12:45
Общество
ЦИК объяснил решение начать публиковать итоги голосования по поправкам
Заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев пояснил, что Центризбирком решил начать публиковать сведения по итогам голосования по поправкам в Конституцию на закрывшихся участках в интересах максимальной открытости и легитимности.
Журналистская правда 12:50
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
В СПЧ заявили о серьезных попытках подорвать легитимность голосования
Соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Александр Брод сообщил, что Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло без серьезных проблем.
Московский Комсомолец 12:54
Общество
Оглашены данные экзитпола по поправкам в Конституцию в Петербурге
Ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Эмилия Черешкевич сообщила данные экзитпола по поправкам в Конституцию.
АБН 13:00
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Live24 29 июня в 02:37