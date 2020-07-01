В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

Происшествия Общественники поймали провокатора с поддельными документами по голосованию С поличным поймали наблюдателя из движения «Голос». Парень пронес поддельные протоколы на УИК 1912 в Москве.

Политика Обнуление завершено: 73% россиян поддержали поправки ЦИК запустил счетчик предварительных итогов голосования по поправкам в Конституцию по стране: по состоянию на 15:00 мск 73% проголосовавших граждан поддерживают поправки в Конституцию. 1

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 676

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 34

Политика Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой. 4

Общество МВД не выявило серьезных нарушений на голосовании по Конституции Горовой рассказал, что в МВД было направлено 839 заявления о происшествиях во время голосования по поправкам в главный закон страны, однако "серьезных нарушений" закона не зарегистрировано.

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 27

Игры Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.

Общество Российский астроном-любитель открыл ранее неизвестную туманность Российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в прошлом году первую межзвездную комету, сделал новое открытие, сообщает РИА Новости.