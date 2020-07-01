Политика
ТАССПомпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией
В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".
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Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Политика
Поправки поддержали 69% избирателей после обработки 5,3% протоколов
За поправки к Конституции России проголосовали более 69% российских граждан, обработано 5,3% протоколов.
RT на русском 11:10
Происшествия
Общественники поймали провокатора с поддельными документами по голосованию
С поличным поймали наблюдателя из движения «Голос». Парень пронес поддельные протоколы на УИК 1912 в Москве.
Комсомольская правда 09:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн признался, что является долларовым миллионером
ГлобалМСК.ру 04:43
Политика
Обнуление завершено: 73% россиян поддержали поправки
ЦИК запустил счетчик предварительных итогов голосования по поправкам в Конституцию по стране: по состоянию на 15:00 мск 73% проголосовавших граждан поддерживают поправки в Конституцию.
Anews 08:07
Армия и оружие
В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
В составе российской армии находится 46 баллистических ракет Р-36М с 460 ядерными боеголовками.
Территория новостей 11:25
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
Полиция раздает защитные маски на Пушкинской площади, где собрались противники поправок
Эхо Москвы 11:32
Армия и оружие
Киевская армия за сутки 4 раза открывала огонь по ДНР
Новостной фронт 02:31
Общество
Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
Общество
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.
Lenta.ru 08:17
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Общество
МВД не выявило серьезных нарушений на голосовании по Конституции
Горовой рассказал, что в МВД было направлено 839 заявления о происшествиях во время голосования по поправкам в главный закон страны, однако "серьезных нарушений" закона не зарегистрировано.
NewInform 11:21
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Игры
Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля
Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.
Чемпионат 10:23
Общество
Российский астроном-любитель открыл ранее неизвестную туманность
Российский астроном-любитель Геннадий Борисов, открывший в прошлом году первую межзвездную комету, сделал новое открытие, сообщает РИА Новости.
Москва 24 10:17
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
Новые автомобили 02:27
Политика
ЦИК соберет «черный файл» после голосования по конституции
Центризбирком соберет «черный файл» по итогам голосования по конституции.
BFM.ru 09:49
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30