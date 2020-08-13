Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "расплатой огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в Афганистане.В источнике
С чего всё началось
«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан из западных стран, то придётся заплатить огромную цену», — приводятся
 его слова на сайте Госдепа.
RT на русском00:06
Подробнее о событии
ТАСС

Помпео заявил об «огромной цене» для России за возможный сговор с талибами

ТАСС01:55
РИА Новости

Помпео пригрозил России из-за возможного сговора с талибами

РИА Новости00:06
URA.Ru

США пригрозили РФ большими последствиями за «сделку» с талибами

URA.Ru20:35
Коммерсантъ

Помпео пригрозил Москве «огромной ценой», если сговор с талибами подтвердится

Коммерсантъ23:45
РБК

Помпео пригрозил Москве «огромной ценой» за возможный сговор с талибами

РБК23:13
RT на русском

Помпео пригрозил России «огромной ценой» из-за якобы сговора с талибами

RT на русском00:06
Lenta.ru

Помпео пригрозил России «огромной ценой» в случае обнаружения сговора с талибами

Lenta.ru19:53

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы в Чукотке в шутку предложил министрам здравоохранения и финансов Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru05:25
169

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
21

В Калужской области из-за коронавируса закрыли производство креветок

Малоярославецкий район, Калужская область, 13 августа 2020, 15:48 — REGNUM В Калужской области из-за пандемии новой коронавирусной инфекции приостановлено производство компании «Русская креветка», сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM08:48
1

В МЧС заявили, что подача воды на курорты Кубани может быть ограничена

Власти Краснодарского края могут ограничить подачу воды в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе из-за низкого притока воды в бассейне реки Кубань, сообщили журналистам в среду в Главном управлении МЧС по региону.
ТАССвчера в 15:16
70