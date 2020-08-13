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Ведомости

Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.В источнике
Майк Помпеоамериканский политик
Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Мы не будем это терпеть.
С чего всё началось
«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан из западных стран, то придётся заплатить огромную цену», — приводятся
 его слова на сайте Госдепа.
RT на русском00:06
Подробнее о событии
РИА Новости

Помпео пригрозил России «огромной ценой» при выявлении сговора с талибами

РИА Новости00:06
RT на русском

Помпео пригрозил России «огромной ценой» из-за якобы сговора с талибами

RT на русском00:06
URA.Ru

США пригрозили РФ большими последствиями за «сделку» с талибами

URA.Ru20:35
РБК

Помпео пригрозил Москве «огромной ценой» за возможный сговор с талибами

РБК23:13
Взгляд.ру

Помпео озвучил угрозы в адрес России

Взгляд.ру21:44
Коммерсантъ

Помпео пригрозил Москве «огромной ценой» за возможный сговор с талибами

Коммерсантъ23:45
Lenta.ru

Помпео пригрозил России «огромной ценой» в случае обнаружения сговора с талибами

Lenta.ru19:53

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
РИА Новостивчера в 13:06
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Объявлены системные требования Marvel’s Avengers — i3 и GTX 950 в деле

Минимальные требования: Windows 10 64-bit; DirectX 12; Центральный процессор: i3-4160 или эквивалент от AMD; Объём оперативной памяти: 8 ГБ; Видеокарта: NVIDIA GTX 950 или AMD 270 с объёмом памяти не менее 2 ГБ; 75 ГБ свободного места на HDD.
CyberSport.ru22:56
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«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM News11 августа в 14:57
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Более тысячи пациентов с COVID-19 получили донорскую плазму в Москве

В Москве более тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией стали реципиентами донорской плазмы с антителами к коронавирусу, заявила вице-мэр столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.
Газета.Ru00:15

Минтруд предложил увеличить «детские» пособия

Министерство труда готовит правовой акт, согласно которому некоторые категории семей, которые уже являются получателями ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, будут получать повышенные выплаты.
Долг.рф11 августа в 16:52
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98 случаев коронавируса выявили в Кузбассе за сутки

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (44), Новокузнецке (26), Междуреченске (9), Киселевске (5), Ленинск-Кузнецком (5), Осинниках (2), Полысаево (2), Таштагольском МР (2), Юргинском МО (2), Калтане (1). На 12 августа в Кузбассе у 4 736 человек выявлен коронавирус.
Kursk.comвчера в 03:37
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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