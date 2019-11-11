Администрация президента США соглашалась на поставки оружия на Украину, чтобы была возможность противостоять русским. Дональд Трамп также хотел убедиться, что Владимир Путин не навредит украинскому народу.

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими». «Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими», — заявил Помпео.

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»

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