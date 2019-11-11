Политика
RT на русскомПомпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими». «Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими», — заявил Помпео.
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Администрация президента США соглашалась на поставки оружия на Украину, чтобы была возможность противостоять русским. Дональд Трамп также хотел убедиться, что Владимир Путин не навредит украинскому народу.
— Майк Помпео, американский политикRuNews24.ru 12:31
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