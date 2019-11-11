Президент хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация решила так не делать, они дали одеяла. Мы дали настоящее оружие, чтобы они могли сражаться против русских.

Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России – заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео. По его словам, инициатива военного снабжения Украины принадлежала лично главе Белого дома Дональду Трампу.

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»

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