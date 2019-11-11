Политика
Газета.RuПомпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о поставках США Украине оружия для "борьбы с русскими". Об этом сообщает телеканал WCSC. Он также упрекнул бывшего американского лидера Барака Обаму в отказе от поставки вооружения на территорию Украины, отметив, что "они предпочли одеяла".
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Единоборства
Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону
Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.
Матч ТВ 11:25
Политика
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
RT на русском 11:56
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Фигурное катание
Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik 09 ноября в 06:12
Общество
Штормовой ветер и снег обрушатся на Приморье
EastRussia 01:22
Политика
Трамп назвал дату публикации новой стенограммы разговора с Зеленским
Michael Reynolds / Globallookpress Президент США Дональд Трамп заявил, что стенограмма второго телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть опубликована уже во вторник, сообщает USA Today.
РЕН ТВ вчера в 02:52
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Политика
Власти Перу дадут Моралесу возможность улететь в Мексику
Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство для того, чтобы экс-президент Боливии Эво Моралес мог отправиться в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
ТАСС 17:44
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Политика
Президент Боливии Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Общество
Сотрудники Нацбанка Украины задержаны по подозрению в хищении средств
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, среди задержанных - бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.
Российская газета 17:41
Экономика
РФ предлагает странам БРИКС провести ряд исследований в сфере энергетики - замминистра
Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020 году планирует провести ряд совместных исследований со странами, входящими в объединение, в газовой отрасли и в сфере возобновляемых источников энергии, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго РФ.
ПРАЙМ 16:48
Транспорт
На поезда в Крым за первые сутки продано более 5 тысяч билетов
Рифей-Пермь 09 ноября в 05:43
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы
Вести.Ru 05:55
Футбол
Радимов рассказал, какой матч является для «Зенита» главным в сезоне
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью matchtv.ru прокомментировал победу главной команды над «Арсеналом» (1:0) в 16-м туре РПЛ и рассказал, какая игра является для подопечных Сергея Семака главной в сезоне.
Матч ТВ 11:31
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily 04:15
Общество
Парламент Боливии экстренно эвакуировали из-за беспорядков
Законодательное собрание Боливии эвакуировано из-за беспорядков, возобновившихся в столице страны.
REGNUM 19:00
Политика
Politico: Трамп отложит введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода
Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода.
ТАСС 17:54
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» предложил Ибрагимовичу новый контракт
По информации источника, руководство американского клуба предложило 38-летнему шведскому футболисту продлить контракт на один год.
Чемпионат 14:32
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия 11:43
Происшествия
СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Мойка78 09:49
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Авто
Subaru показала универсал Levorg в версии V-Sport
Levorg 2.0 GT Eyesight V-Sport имеет отличие от стандартной версии как визуально, так и технически.
Тарантас Ньюс 09:55
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru 16:46