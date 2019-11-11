Политика

Газета.RuГазета.RuПомпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о поставках США Украине оружия для "борьбы с русскими". Об этом сообщает телеканал WCSC. Он также упрекнул бывшего американского лидера Барака Обаму в отказе от поставки вооружения на территорию Украины, отметив, что "они предпочли одеяла".
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Коммерсантъвчера в 13:01
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
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