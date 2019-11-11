Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о поставках США Украине оружия для "борьбы с русскими". Об этом сообщает телеканал WCSC. Он также упрекнул бывшего американского лидера Барака Обаму в отказе от поставки вооружения на территорию Украины, отметив, что "они предпочли одеяла".

Помпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину

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