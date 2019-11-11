Политика
Газета.RuПомпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о поставках США Украине оружия для "борьбы с русскими". Об этом сообщает телеканал WCSC. Он также упрекнул бывшего американского лидера Барака Обаму в отказе от поставки вооружения на территорию Украины, отметив, что "они предпочли одеяла".
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
Сибирь накроют аномальные морозы
В Красноярском крае наблюдаются очень суровые температурные условия, в центральных районах региона в ближайшие дни столбик термометра опустится до -38 градусов.
ТК Звезда вчера в 03:30
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры историка Соколова
Следственный комитет опубликовал видеозапись с кадрами из квартиры историка СПбГУ Олега Соколова, где он убил 24-летнюю Анастасию Ещенко.
Взгляд.ру вчера в 11:24
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство
Не стоит сегодня принимать важные решения: можно натворить много ошибок.
Primpress.ru вчера в 20:27
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Политика
Вакарчук назвал три способа завершить конфликт в Донбассе
Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что существует всего три способа завершить вооруженный конфликт в Донбассе, передает RT.
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия 10 ноября в 20:37
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве
Правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего стрельбу на севере Москвы на свадьбе.
Известия вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье
Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
Московский Комсомолец вчера в 05:54
Общество
Синичкин день отмечается в России
Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
Телепорт вчера в 18:35
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Происшествия
В Тюмени полиция задержала известного блогера
В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник вчера в 20:35
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия вчера в 17:27
Общество
В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков
Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, пишут 12 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 20:41
Происшествия
На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода
РИА Новости вчера в 11:21
Кино
«Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат на выходных
Газета.Ru 10 ноября в 22:47
Хоккей
Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии
Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии. Наших соперников представляла команда из лиги Онтарио.
Газета.Ru вчера в 23:24
Армия и оружие
Индия начнёт собирать российские танки Т-90МС
На предприятии в Авади индийские специалисты начнут собирать российские танки Т-90МС. Речь идёт о крупноузловой сборке машинокомплектов.
OAnews 10 ноября в 05:32
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Газета.Ru вчера в 06:00
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости 10 ноября в 07:43
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Общество
Артемий Лебедев написал поучительное обращение к Кадырову
News.ru вчера в 04:02
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Космос
SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service вчера в 14:00
Фигурное катание
Видео нового показательного номера Медведевой появилось в сети
Газета.Ru вчера в 10:13