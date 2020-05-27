Политика
Rambler News ServiceПомпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.
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Общество
В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов
RT на русском вчера в 23:17
Общество
Москвичей обязали надевать маски при любом выходе на улицу
Жители Москвы обязаны надевать защитные маски при любом выходе из дома.
Мослента вчера в 13:31
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30
Армия и оружие
The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию
В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
Недвижимость.RU вчера в 06:01
Политика
Коммунист-блогер поборется за пост губернатора Кубани
Члены Бюро, обсудив общественно-политическую ситуацию и различные аспекты избирательного процесса в регионе, пришли к выводу: кандидатом на должность главы администрации края следует выдвинуть секретаря краевого Комитета КПРФ Александра Сафронова.
KrasnodarMedia вчера в 04:42
Общество
Треть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц
Неверящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
РБК 00:00
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Происшествия
«Ъ» рассказал о фабрикациях дел в ФСБ
Чита, 27 мая 2020, 21:22 — REGNUM О фабрикации дел офицерами ФСБ в городе Бодайбо (Иркутская область) пишет 27 мая «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 14:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Политика
Глава ФОМ назвал самого популярного зарубежного политика у россиян
«Трамп — но не из-за отношения, а в силу эксцентричности», — отметил специалист, отвечая на вопрос о самом популярном зарубежном политике у россиян на данный момент.
Известия вчера в 20:45
Здоровье
Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Политика
Китай отказался обсуждать ситуацию вокруг Гонконга
Китай отказался обсуждать в Совете Безопасности ООН ситуацию вокруг Гонконга, передает РИА "Новости" со ссылкой на постпредства Соединенных Штатов при организации.
Газета.Ru вчера в 22:49
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Общество
В РГДБ ответили на обращение дочери писателя Успенского
RT на русском 26 мая в 09:33
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском вчера в 14:46
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 26 мая в 12:36
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа бизнеса в России
В свое время, Каролина была так влюблена и так доверяла супругу, что отписала ему 50% в российской компании Ани Лорак Продакшн, через которую проходили все платежи от её выступлений и гастролей в России.
Paparazzi.ru вчера в 06:59
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Армия и оружие
Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе
К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК вчера в 17:30
Общество
Рогозин обозначил сроки существования МКС
Lenta.ru вчера в 16:06