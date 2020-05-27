Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПомпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.
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Вашингтон и Лондон потребовали от Пекина соблюдать обязательства по Гонконгу

Эхо Москвывчера в 21:08

Помпео заявил об утере Гонконгом автономии от КНР

Взгляд.рувчера в 12:02

США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу

РИА Новостивчера в 16:18

Госдеп считает, что Гонконг больше не является автономным по отношению к Китаю

ТАССвчера в 12:43

США признали конец автономии Гонконга от Китая

Lenta.ruвчера в 12:28

Он больше не автономен: Помпео поставил «диагноз» Гонконгу после протестов

Царьградвчера в 12:15

США и Великобритания призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу

Газета.Ruвчера в 17:32
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Общество

В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов

RT на русском вчера в 23:17
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Общество

Москвичей обязали надевать маски при любом выходе на улицу

Жители Москвы обязаны надевать защитные маски при любом выходе из дома.
Мослента вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30
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Армия и оружие

The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию

В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
Недвижимость.RU вчера в 06:01
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Политика

Коммунист-блогер поборется за пост губернатора Кубани

Члены Бюро, обсудив общественно-политическую ситуацию и различные аспекты избирательного процесса в регионе, пришли к выводу: кандидатом на должность главы администрации края следует выдвинуть секретаря краевого Комитета КПРФ Александра Сафронова.
KrasnodarMedia вчера в 04:42
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Общество

Треть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц

Неверящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
РБК 00:00
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Происшествия

«Ъ» рассказал о фабрикациях дел в ФСБ

Чита, 27 мая 2020, 21:22 — REGNUM О фабрикации дел офицерами ФСБ в городе Бодайбо (Иркутская область) пишет 27 мая «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 14:22
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Политика

Глава ФОМ назвал самого популярного зарубежного политика у россиян

«Трамп — но не из-за отношения, а в силу эксцентричности», — отметил специалист, отвечая на вопрос о самом популярном зарубежном политике у россиян на данный момент.
Известия вчера в 20:45
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Здоровье

Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России

Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
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Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
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Политика

Китай отказался обсуждать ситуацию вокруг Гонконга

Китай отказался обсуждать в Совете Безопасности ООН ситуацию вокруг Гонконга, передает РИА "Новости" со ссылкой на постпредства Соединенных Штатов при организации.
Газета.Ru вчера в 22:49
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Общество

В РГДБ ответили на обращение дочери писателя Успенского

RT на русском 26 мая в 09:33
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Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу

Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском вчера в 14:46
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
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Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
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Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 26 мая в 12:36
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Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Здоровье

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
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Шоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего мужа бизнеса в России

В свое время, Каролина была так влюблена и так доверяла супругу, что отписала ему 50% в российской компании Ани Лорак Продакшн, через которую проходили все платежи от её выступлений и гастролей в России.
Paparazzi.ru вчера в 06:59
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
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Армия и оружие

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК вчера в 17:30
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Общество

Рогозин обозначил сроки существования МКС

Lenta.ru вчера в 16:06
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Как работают Яндекс.Новости?
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