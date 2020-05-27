Госсекретарь США Майк Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая

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