Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео заявил о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

"Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", — пояснил госсекретарь. По его словам, именно в соответствии с такой логикой США видят разницу между Крымом и Голанскими высотами.
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Помпео заявил о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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