Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

"Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", — пояснил госсекретарь. По его словам, именно в соответствии с такой логикой США видят разницу между Крымом и Голанскими высотами.
Читать в источнике
Комментировать119
с чего всё началось

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости13:44

Подробнее о событии

В Госдуме ответили на слова Помпео о Крыме и Голанах

Телеканал 360°21:07

В Госдуме ответили на слова Помпео о Крыме и Голанах

Известия20:23

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Lenta.ru15:41

Помпео объяснил разный подход США к признанию Голан и Крыма

РБК16:37

Помпео рассказал, почему США признали Голаны, но не Крым

Комсомольская правда15:00

Политолог прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанских высотах

RT на русском15:35

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

РИА Новости13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
Происшествия

Стрельба в Благовещенске: охранник колледжа не считает себя виновным

Вести.Ru 22:03
Автоспорт

Формула-1. Квят попал в аварию на второй практике в Бразилии

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить вторую серию свободных заездов перед Гран-при Бразилии.
Вести.Ru 15:45
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Газета.Ru 10:01
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 21:54
Политика

Американские сенаторы ожидают «скорых» новых решений Турции по С-400

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является одним из авторов законопроекта об антитурецких санкциях, в свою очередь заявил, что у Турции «есть не месяцы, а недели», чтобы принять решение об отказе от программы С-400 и прекратить военные действия против курдов на севере Сирии.
Росбалт вчера в 17:59
Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru 17:56
Экономика

Госдума оставляет без работы еще 6 миллионов россиян

Не успели сломать копья по поводу закона о «суверенном интернете», вступившего в силу 1 ноября, как единороссы из Госдумы разродились еще целым букетом нововведений.
Свободная Пресса 00:30
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

Двое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее

Двое военных саперов погибли в результате взрывов на 65-м арсенале оружия в украинском городе Балаклея.
Известия 10:13
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Политика

Сивохо предложил выплатить компенсации жителям Донбасса

Украинцы раскритиковали предложение советника секретаря и назвали Сивохо «предателем национальных интересов».
Телеканал 360° 10:12
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Хоккей

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Вести.Ru 21:35
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 14:13
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Общество

Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, который совершил самый долгий в истории беспосадочный рейс, поделились впечатлениями от путешествия.
Lenta.ru 12:51
Происшествия

Скончался подросток, устроивший стрельбу в школе Калифорнии

REGNUM 21:28
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости 15:29
Происшествия

Адвокат Соколова призвал СМИ к молчанию перед похоронами аспирантки

Газета.Ru 15:18
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат

Новый фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат.
Gazeta.SPb вчера в 15:58
Единоборства

Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
Vprognoze.ru 02:19
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья вчера в 04:44
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 07:05
Общество

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Российская газета 19:31
Футбол

Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020

Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Bethub.org 16:40
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Экономика

Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров

Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.
Известия 21:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное