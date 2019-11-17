США признают суверенитет Израиля над Голландскими высотами, а России над Крымом — нет. Такая очень избирательная политика.

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

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