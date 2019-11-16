Политика
РБКВ Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот
Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
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США признают суверенитет Израиля над Голландскими высотами, а России над Крымом — нет. Такая очень избирательная политика.
— Франц Клинцевич, российский политикНародные новости 19:45
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Слуцкий назвал заявление Помпео о непризнании Крыма ярким примером двойных стандартов
Парламентская газета04:29
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