США признают суверенитет Израиля над Голландскими высотами, а России над Крымом — нет. Такая очень избирательная политика.

Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.

В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.

Политика США ввели санкции против главы МВД Кубы США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.

Шоу-бизнес Алла Пугачева за концерт в Минске получила 18 миллионов рублей Примерный валовой сбор от концерта, на котором было порядка 14 тысяч зрителей, составил 30 миллионов рублей. благодаря слаженным действиям организаторов, перекупщикам не удалось нажиться на шоу Аллы Борисовны, как это произошло в Москве, при этом сама стоимость заветного билета была намного дешевле заоблачных цен спекулянтов, пытавшихся продать один по цене в 100-400 тысяч рублей.

Футбол Россия — Бельгия 1:4 Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Происшествия В Рязанской области упал военный беспилотник Беспилотный авиационный комплекс «Орион» упал в поселке Листвянка Рязанской области, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Шоу-бизнес Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы Гузеевой Сравнив внешность обеих звёзд на совместном фото, сделанном несколько лет назад, фанаты заявили, что Примадонна выглядит гораздо моложе Ларисы Гузеевой, разница в возрасте которых составляет десять лет.

Шоу-бизнес Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.

Космос Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.

Кино «Джокер» собрал миллиард долларов в прокате По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.