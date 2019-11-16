Политика
РИА НовостиПомпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Слуцкий назвал заявление Помпео о непризнании Крыма ярким примером двойных стандартов
Парламентская газета04:29
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика
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Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ.
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Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020
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Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
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В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP.
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СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Общество
Уволенный чиновник решил продать сайт губернатора Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников завел новый официальный сайт после того, как бывший чиновник региональной администрации выставил домен "ведерников.рф" на продажу.
Футбол
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Общество
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Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
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Черчесов прокомментировал крупное поражение сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромного поражения от Бельгии в матче квалификации Евро-2020 заявил, что разочарован результатом.
Энергетика
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
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