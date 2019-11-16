Политика
РИА НовостиПомпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Слуцкий назвал заявление Помпео о непризнании Крыма ярким примером двойных стандартов
Парламентская газета04:29
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
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Ребенок погиб при пожаре в квартире Москвы
Возгорание произошло в квартире дома на Дмитровском шоссе в столице, огонь оперативно потушили, в результате пожара погиб ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Происшествия
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Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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В декабре 2013 года Михаэль Шумахер во время катания на горных лыжах получил тяжелую травму головы, в результате которой впал в кому.
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В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
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Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
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Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
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Машина с четырьмя пассажирами упала в реку Фонтанку в Петербурге
Легковая машина, в которой находились четыре человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском управлении МЧС.
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Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60
Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 61.
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В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре
По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
Экономика
В Оренбуржье изменится порядок предоставления господдержки сельскому хозяйству
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Футбол
Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе € 1 млн в месяц
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович хочет получать € 1 млн в месяц в будущей команде, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Политика
Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать Европейский союз более независимым от НАТО в сфере обороны, внеся поправки в статью Договора о Европейском союзе, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в ЕС.
Происшествия
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Авто
В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем
Рабочий объём уникального силового агрегата составляет 27,9 литра. Тягач THOR 24 имеет 24 выхлопных патрубка.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
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В Польше найдены теплицы Гитлера
В информационном агентстве Daily Mail сообщили о том, что историкам, изучающим ставку Адольфа Гитлера, лидера Третьего рейха, в Польше, удалось найти руины теплицы фюрера.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
Космос
Китайский ровер обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество
Китайский ровер «Юйту-2» на восьмой день своей работы обнаружил на поверхности Луны кратер, на дне которого находился блестящий материал.