Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Читать в источнике
Комментировать277

Подробнее о событии

Вашингтон обвинили в «вытирании ног» о международное право

Вести.Ru10:30

Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

РИА Новости05:16

Слуцкий назвал политической слепотой сравнение Помпео Крыма и Голан

Телеканал 360°07:55

Помпео объяснил разницу в признании статуса Крыма и Голанских высот

RT на русском05:37

Слуцкий назвал заявление Помпео о непризнании Крыма ярким примером двойных стандартов

Парламентская газета04:29

В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот

РБК07:42

На примере Голан и Крыма США насаждают политическую слепоту — Слуцкий

REGNUM04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон

Помпео «потупил» с Голанскими высотами и Крымом

Вести.UZ06:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

РИА Новости 11:14
Армия и оружие

Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в ночь на субботу по израильской территории две ракеты, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны.
ТАСС вчера в 19:35
Общество

Мединский раскритиковал работу Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
РИА Новости 09:10
Фигурное катание

Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе

Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
Комсомольская правда вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер

Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Life.ru 04:13
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Футбол

Россия — Бельгия 0:1 (1-й тайм)

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Lenta.ru 10:57
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.
РИА Новости 08:27
Музыка

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

REGNUM 10:13
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две опухоли

Две доброкачественные опухоли обнаружили у 19-летней дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой.
News.ru 07:26
Политика

Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ 13 ноября в 11:31
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Гаджеты

Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir

Компания Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir, демонстрацию работы которого представили ещё в марте.
Игромания.ру 14 ноября в 08:28
Футбол

Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Об увольнении тренера не может быть и речи.
Чемпионат 09:36
Происшествия

На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 04:10
Происшествия

В Брянске в страшном ДТП на Почтовой перевернулась маршрутка

Маршуртное такси (предположительно №76) столкнулось с двумя легковушками. Маршрутка перевернулась, еще один автомобиль протаранил столб.
БрянскToday 10:09
Спорт

Сборная России назвала состав на первые этапы Кубка мира

Определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, информирует официальный сайт СБР.
Спорт-Экспресс 11:27
Политика

Советница Вучича рассказала о состоянии президента

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
РИА Новости 05:42
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 13 ноября в 06:54
Наука

Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян

Австралийские исследователи выяснили, что древние предки людей, к которым относится и знаменитая Люси, были более глупыми по сравнению с современными обезьянами.
Planet Today вчера в 17:20
Авто

Haval переезжает в дилерские центры Ford

Тарантас Ньюс 14 ноября в 09:06
Хоккей

«Локомотив» выиграл третий матч подряд, победив «Салават Юлаев»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке обыграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 5:1. «Железнодорожники» выиграли третий матч кряду, у «Салавата» завершилась победная полоса из трёх матчей.
Чемпионат 11:24
Происшествия

В Крыму по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержан ее отчим

Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержан по подозрению в ее убийстве, сообщает Москва 24.
Аргументы и Факты вчера в 05:56
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru вчера в 07:05
Футбол

Тренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

Профиль 06:02
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное