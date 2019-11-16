Политика
РИА НовостиПомпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Слуцкий назвал заявление Помпео о непризнании Крыма ярким примером двойных стандартов
Парламентская газета04:29
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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Ледовое доминирование: Медведева победила Трусову в короткой программе
Одиночники Первым на лед вышел дебютант Гран-при Макар Игнатов, который четко откатал программу с двумя четверными и очень долго был ориентиром для других спортсменов.
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Армия и оружие
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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
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Об увольнении тренера не может быть и речи.
Происшествия
На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко
Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Происшествия
В Брянске в страшном ДТП на Почтовой перевернулась маршрутка
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Спорт
Сборная России назвала состав на первые этапы Кубка мира
Определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, информирует официальный сайт СБР.
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Советница Вучича рассказала о состоянии президента
Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
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Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
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Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян
Австралийские исследователи выяснили, что древние предки людей, к которым относится и знаменитая Люси, были более глупыми по сравнению с современными обезьянами.
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«Локомотив» выиграл третий матч подряд, победив «Салават Юлаев»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» на домашней площадке обыграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 5:1. «Железнодорожники» выиграли третий матч кряду, у «Салавата» завершилась победная полоса из трёх матчей.
Происшествия
В Крыму по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержан ее отчим
Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержан по подозрению в ее убийстве, сообщает Москва 24.
Армия и оружие
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
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