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Здоровье В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24». 21

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Политика Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.

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Общество МЧС советует выделять отдельную комнату для зараженных коронавирусом "Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату", - говорится в рекомендациях.

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