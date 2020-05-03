Коронавирус

Сайт интересных новостейСайт интересных новостейПомпео заявил о сокрытии Китаем происхождения коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американской стороны есть доказательства сокрытия Китаем информации по коронавирусу, пишет РИА Новости.
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Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

РИА Новости10:26

Как США обосновывают обвинения в адрес Китая по поводу COVID-19

RT на русском18:25

Помпео заявил о доказательствах сокрытия Китаем ситуации с коронавирусом

РБК13:22

Помпео заявил о наличии доказательств распространения коронавируса из лаборатории в Ухане

ТАСС11:44

Руководство США располагает данными, что коронавирус мог распространяться из лаборатории в китайском Ухане

Эхо Москвы19:03

Помпео заявил о наличии доказательств, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане

Московский Комсомолец10:24

Помпео заявил, что COVID-19 вышел из лаборатории в Ухане

Интерфакс10:10
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество

В Приморье за сутки 53 человека заразились коронавирусом

Еще 53 человека с коронавирусом выявлены в Приморье, общее число заболевших достигло 547, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:48
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Кино

«Чем мы заняты в тени»: хроники бессмертного Нью-Йорка

Люди просто не были готовы и не знали, какое пришить клише "Чем мы заняты в тени" (который тогда в российском прокате получил убогое адаптационное название "Реальные упыри").
Сахалин.Инфо 20:47
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
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Здоровье

В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 14:22
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Шоу-бизнес

Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора

Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
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Политика

Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
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Армия и оружие

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море

Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" провел учения со стрельбой в Черном море, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
РИА Новости 09:08
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Хоккей

Стала известна причина смерти капитана детской следж-хоккейной команды

Ранее стало известно, что утром 3 мая скончался капитан детской следж-хоккейной команды Red Rocket 13-летний Рафаэль Зиновьев.
РИА Новости 14:57
Общество

МЧС советует выделять отдельную комнату для зараженных коронавирусом

"Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату", - говорится в рекомендациях.
Газета.Ru 20:14
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
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Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости 08:12
2,1K
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Политика

Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме

Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым.
REGNUM 20:56
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Политика

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
160
Общество

Евросоюз проведет мировой онлайн-марафон по сбору 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Европейский союз совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проведет в понедельник всемирный онлайн-марафон "Глобальный ответ на коронавирус" по сбору средств на разработку вакцины и лекарства от нового заболевания.
ПРАЙМ 17:45
Космос

В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения

Клопс 09:33
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Армия и оружие

Колумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу

RT на русском 20:40
Футбол

Российские команды не попали в рейтинг самых дорогих футбольных клубов

Аналитики портала Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов.
Профиль 16:54
2
Шоу-бизнес

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 06:38
7
Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
2,1K
Здоровье

Белогорскую горбольницу возглавила замминистра здравоохранения

АП писала, что 22 апреля главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова отстранили от занимаемой должности.
Амурская правда 06:57
Здоровье

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл могут стать соседями Бена Аффлека и Тома Хэнкса

Члены королевской семьи могут стать соседями Бена Аффлека и Тома Хэнкса.
Актуальные Новости 12:33
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Армия и оружие

Дональд Трамп прокомментировал видео Пентагона с НЛО

На прошлой неделе Пентагон показал три коротких видео об НЛО, снятых пилотами в 2004 и 2015 годах.
Суть событий 01 мая в 11:41
2,2K
Политика

Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
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Наука

Ученые заявили о возможной необходимости соблюдать социальную дистанцию до 2022 года

Гарвардские ученые заявили, что людям придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга до 2022 года, если вакцина или лекарство от коронавируса не появятся до этого времени.
Газета.Ru 20:52
Культура

Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»

Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости 05:14
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Музыка

Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион

В Великобритании на аукцион выставлена никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра - бывших участников легендарной английской группы The Beatles.
РЕН ТВ 19:15
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