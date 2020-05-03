Коронавирус
Сайт интересных новостейПомпео заявил о сокрытии Китаем происхождения коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американской стороны есть доказательства сокрытия Китаем информации по коронавирусу, пишет РИА Новости.
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Помпео заявил о наличии доказательств, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане
Московский Комсомолец10:24
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество
В Приморье за сутки 53 человека заразились коронавирусом
Еще 53 человека с коронавирусом выявлены в Приморье, общее число заболевших достигло 547, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:48
Кино
«Чем мы заняты в тени»: хроники бессмертного Нью-Йорка
Люди просто не были готовы и не знали, какое пришить клише "Чем мы заняты в тени" (который тогда в российском прокате получил убогое адаптационное название "Реальные упыри").
Сахалин.Инфо 20:47
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Здоровье
В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 14:22
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
Политика
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском 18:00
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" провел учения со стрельбой в Черном море, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
РИА Новости 09:08
Хоккей
Стала известна причина смерти капитана детской следж-хоккейной команды
Ранее стало известно, что утром 3 мая скончался капитан детской следж-хоккейной команды Red Rocket 13-летний Рафаэль Зиновьев.
РИА Новости 14:57
Общество
МЧС советует выделять отдельную комнату для зараженных коронавирусом
"Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату", - говорится в рекомендациях.
Газета.Ru 20:14
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости 08:12
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме
Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым.
REGNUM 20:56
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Общество
Евросоюз проведет мировой онлайн-марафон по сбору 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом
Европейский союз совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проведет в понедельник всемирный онлайн-марафон "Глобальный ответ на коронавирус" по сбору средств на разработку вакцины и лекарства от нового заболевания.
ПРАЙМ 17:45
Футбол
Российские команды не попали в рейтинг самых дорогих футбольных клубов
Аналитики портала Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов.
Профиль 16:54
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 06:38
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Здоровье
Белогорскую горбольницу возглавила замминистра здравоохранения
АП писала, что 22 апреля главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова отстранили от занимаемой должности.
Амурская правда 06:57
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл могут стать соседями Бена Аффлека и Тома Хэнкса
Члены королевской семьи могут стать соседями Бена Аффлека и Тома Хэнкса.
Актуальные Новости 12:33
Армия и оружие
Дональд Трамп прокомментировал видео Пентагона с НЛО
На прошлой неделе Пентагон показал три коротких видео об НЛО, снятых пилотами в 2004 и 2015 годах.
Суть событий 01 мая в 11:41
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Наука
Ученые заявили о возможной необходимости соблюдать социальную дистанцию до 2022 года
Гарвардские ученые заявили, что людям придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга до 2022 года, если вакцина или лекарство от коронавируса не появятся до этого времени.
Газета.Ru 20:52
Культура
Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»
Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости 05:14
Музыка
Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион
В Великобритании на аукцион выставлена никогда ранее не выпускавшаяся песня Пола Маккартни и Ринго Старра - бывших участников легендарной английской группы The Beatles.
РЕН ТВ 19:15