Политика

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США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список. Об этом 20 июля заявил глава Госдепартамента Майк Помпео. По мнению ведомства, Кадыров причастен к нарушению прав человека.
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Мария Захарова
СМИ: ‘’Помпео заявил, что Госдеп США внес главу Чечни Кадырова в ‘’черный список’’. Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 11:38
с чего всё началось
После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал
 в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.
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