с чего всё началось

СМИ: ‘’Помпео заявил, что Госдеп США внес главу Чечни Кадырова в ‘’черный список’’. Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем.

США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список. Об этом 20 июля заявил глава Госдепартамента Майк Помпео. По мнению ведомства, Кадыров причастен к нарушению прав человека.

Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список

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