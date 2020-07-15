Бывший доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки, обвинил в произошедшем своего заклятого врага Евгения Понасенкова — якобы тот устраивал травлю, из-за чего у историка сдали нервы. Но публицист уверен, что Соколов все перевернул.

с чего всё началось

Ранее историк Олег Соколов заявил, что на убийство его аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко его толкнуло "психотравмирующее воздействие" его оппонента Евгения Понасенкова.

Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

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