Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПонасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

Ранее историк Олег Соколов заявил, что на убийство его аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко его толкнуло "психотравмирующее воздействие" его оппонента Евгения Понасенкова.
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с чего всё началось

«Он же начал меня травить!» Публицист Понасенков ответил на обвинения доцента Соколова

Бывший доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки, обвинил в произошедшем своего заклятого врага Евгения Понасенкова — якобы тот устраивал травлю, из-за чего у историка сдали нервы. Но публицист уверен, что Соколов все перевернул.
Телеканал 360°08:06

Подробнее о событии

Историк Соколов возмутился сравнением себя с Наполеоном

Телеканал 360°10:47

Соколова в суде заставили вспомнить «психотравмирующее воздействие» от Понасенкова, которое стало причиной «страшных событий»

Фонтанка.Ру08:47

«Первый начал»: Понасенков обвинил Соколова в травле и зависти

Мойка7811:42

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Интерфакс08:42

«Он всегда был идиотом»: Понасенков прокомментировал обвинение историка Соколова в травле

78.ru10:15

«Трагедия превратилась в фарс»: публицист Евгений Понасенков ответил на обвинения Олега Соколова

Петербургский дневник10:46

Травля и провокации. Соколов нашел «виновных» в убийстве Ещенко

Телеканал Санкт-Петербург07:37
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей вчера в 01:09
394
Общество

В Москве начался митинг против поправок к Конституции

Эхо Москвы 12:03
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Политика

Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
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Шоу-бизнес

Охлобыстин заявил, что Ефремову нужно дать условный срок

НТВ 10:34
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Наука

Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки

Исследователи нашли кислоту, которая запускает процесс ферроптоз, приводящий к гибели клеток. Это дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA).
Сиб.фм 07:48
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Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт 10:59
Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
13
Авто

Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах

В компании Mercedes-Benz недавно поделились некоторыми деталями о салоне нового премиального седана Mercedes-Benz S-Class.
Faktom 01:55
1
Политика

Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
36
Экономика

Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:08
2
Политика

В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
156
Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
215
Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России

Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК 12:08
155
Наука

Ученые ТГУ создали более твердую «скользкую» керамику для авиастроения

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали новый способ получения самосмазывающейся керамики с повышенной твердостью и аномально низким коэффициентом трения; этот материал сможет сделать бесшумной работу приборов в машино- и авиастроении, а также бытовой техники, сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 02:17
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
157
Кино

Netflix впервые назвал 10 своих самых популярных фильмов

Представители Netflix впервые раскрыли топ-10 самых популярных оригинальных фильмов на сервисе.
Игромания.ру 10:59
2
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Политика

Возле ЦИК Белоруссии образовались очереди из желающих подать обращение

Очереди в несколько сотен метров образовались возле Центризбиркома Белоруссии из желающих подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, ожидание растягивается на несколько часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:13
1
Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
4,8K
Общество

Чем современные подростки отличаются от советских

НТВ 05:20
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
27
Шоу-бизнес

Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом

Rusturkey.com 01:07
Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Газета.Ru 07:44
2
Общество

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
68
Происшествия

Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
82
Политика

Китай введет санкции против ряда граждан США из-за указа по Гонконгу

Власти Китая намерены ввести санкции в отношении ряда граждан США и американских организаций в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
Известия вчера в 23:01
345
Шоу-бизнес

Толкалина объявила о разрыве с британским композитором Бассом

Слово и Дело 10:43
1
Армия и оружие

Дрон ВВС США провел разведку у южных рубежей России

По данным агентства, беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль южного побережья Крыма, а также Краснодарского края, после чего вошел в воздушное пространство Грузии, где проводил наблюдение вблизи границ России на Кавказе, а также Абхазии, Южной Осетии, Армении и Азербайджана.
Известия 12:45
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
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Здоровье

Инфекционист рассказал, где сдать тест на коронавирус в Крыму

Правда, экспресс-тест работает несколько иначе, чем тест ПЦР.
РИА Новости Крым 08:33
Как работают Яндекс.Новости?
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