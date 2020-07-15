Происшествия
РИА НовостиПонасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле
Ранее историк Олег Соколов заявил, что на убийство его аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко его толкнуло "психотравмирующее воздействие" его оппонента Евгения Понасенкова.
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с чего всё началось
Бывший доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки, обвинил в произошедшем своего заклятого врага Евгения Понасенкова — якобы тот устраивал травлю, из-за чего у историка сдали нервы. Но публицист уверен, что Соколов все перевернул.Телеканал 360°08:06
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«Трагедия превратилась в фарс»: публицист Евгений Понасенков ответил на обвинения Олега Соколова
Петербургский дневник10:46
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Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей вчера в 01:09
Общество
В Москве начался митинг против поправок к Конституции
Эхо Москвы 12:03
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Наука
Черви помогли учёным уничтожить раковые клетки
Исследователи нашли кислоту, которая запускает процесс ферроптоз, приводящий к гибели клеток. Это дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA).
Сиб.фм 07:48
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт 10:59
Экономика
Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса
Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
Авто
Внешность нового Mercedes-Benz S-Class показали на рендерах
В компании Mercedes-Benz недавно поделились некоторыми деталями о салоне нового премиального седана Mercedes-Benz S-Class.
Faktom 01:55
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:08
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК 12:08
Наука
Ученые ТГУ создали более твердую «скользкую» керамику для авиастроения
Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали новый способ получения самосмазывающейся керамики с повышенной твердостью и аномально низким коэффициентом трения; этот материал сможет сделать бесшумной работу приборов в машино- и авиастроении, а также бытовой техники, сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 02:17
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Кино
Netflix впервые назвал 10 своих самых популярных фильмов
Представители Netflix впервые раскрыли топ-10 самых популярных оригинальных фильмов на сервисе.
Игромания.ру 10:59
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Политика
Возле ЦИК Белоруссии образовались очереди из желающих подать обращение
Очереди в несколько сотен метров образовались возле Центризбиркома Белоруссии из желающих подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, ожидание растягивается на несколько часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:13
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Политика
Китай введет санкции против ряда граждан США из-за указа по Гонконгу
Власти Китая намерены ввести санкции в отношении ряда граждан США и американских организаций в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
Известия вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Толкалина объявила о разрыве с британским композитором Бассом
Слово и Дело 10:43
Армия и оружие
Дрон ВВС США провел разведку у южных рубежей России
По данным агентства, беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль южного побережья Крыма, а также Краснодарского края, после чего вошел в воздушное пространство Грузии, где проводил наблюдение вблизи границ России на Кавказе, а также Абхазии, Южной Осетии, Армении и Азербайджана.
Известия 12:45
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Здоровье
Инфекционист рассказал, где сдать тест на коронавирус в Крыму
Правда, экспресс-тест работает несколько иначе, чем тест ПЦР.
РИА Новости Крым 08:33