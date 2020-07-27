Общество

REGNUMREGNUMПублицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова. По словам обвиняемого, Ещенко «просто сходила с ума, рыдала заперевшись в комнате» из-за действий публициста.
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Театр судебных действий. Как Понасенков и Соколов устроили словесную баталию

Телеканал Санкт-Петербург12:28

«Он всегда был пьян и жесток к лошадям»: В суде историк Понасенков вызвал истерику у экс-доцента Соколова

КП - Санкт-Петербург07:26

«Жестокий и комичный неудачник»: по делу Олега Соколова допросили его научного оппонента

Петербургский дневник07:31

Горсуд Петербурга оказался площадкой для выяснения отношений между историками Соколовым и Понасенковым

Piter.tv11:00

Оппонент историка Соколова рассказал о пьянках на Бородинском поле и «маргинальном канале некоего блогера Гоблина»

Фонтанка.Ру07:15

Понасенков о доценте Соколове: «Чудовищно жестокий, грубый, любил унижать людей»

78.ru06:15

Он очень груб: Понасенков на суде дал характеристику историку Соколову

РЕН ТВ05:54
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Футбол

Дзюба второй раз подряд стал лучшим игроком РПЛ по версии футболистов

Матч ТВ 11:59
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Общество

«Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.
Известия 09:40
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Кино

Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля

РБК 05:34
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Политика

МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
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Футбол

«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов

RT на русском 03:14
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Кино

Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
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Футбол

Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»

ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо".
РЕН ТВ 12:16
Политика

Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 11:55
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Общество

Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека

Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
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Здоровье

Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет

ToDay News Ufa 01:46
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Кино

Киану Ривз может снова сняться в «Константине»

Экспресс газета 10:50
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Общество

Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
70
Общество

В Москве за три часа выпала половина месячной нормы осадков

Российская газета 12:44
Общество

СК проверяет данные Собчак о насилии над детьми в монастыре

Московский Комсомолец 07:10
29
Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Происшествия

Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы

Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
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Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
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Единоборства

Харитонов назвал алкоголь причиной поражения Емельяненко от Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов считает, что Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову в прошлую пятницу из-за того, что начал пить за неделю до боя.
ProstoProSport 11:58
Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии

Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава.
РИА Новости 09:19
22
Космос

Грибок из Чернобыля спасет поселенцев Марса от радиации

Инициаторы исследования из Стэнфорда считают, что слой плесени в 21 сантиметр сможет надежно защитить жилые модули первопоселенцев Марса от радиации.
LentaChel.ru 24 июля в 14:59
1
Общество

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
227
Общество

Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
263
Армия и оружие

Украина подтвердила введение режима прекращения огня

Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев дал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе.
Коммерсантъ 02:57
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
RT на русском 07:10
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Отгрузка необычных кросс-универсалов в спецверсии Quest в дилерские центры Lada уже началась.
Новые автомобили 10:23
69
Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

RT на русском 12:06
146
Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
138
Происшествия

Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
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Евгений Понасенков
Российский публицист
Российский публицист, специализирующийся на историческом ревизионизме, телеведущий и режиссёр. Играл в фильмах и сериалах как актёр второго плана, был организатором культурных мероприятий; автор публицистических работ по теме истории наполеоновских войн, вызвавших негативную реакцию со стороны научно-исторического сообщества.
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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