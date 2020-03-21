Энергетика

News.ruNews.ruПонизить цены на бензин предложили в Госдуме

Процент снижения стоимости на топливо должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами, — резюмировал Шеремет. Как писал NEWS.ru ранее, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела мониторинг рынка нефтепродуктов. Сотрудники ведомства не увидели предпосылок к росту цен на бензин в стране.
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с чего всё началось

В Госдуме предложили снизить цены на бензин

Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.
РИА Новости00:48

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В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти

Российская газета03:42

В Госдуме предложили снизить цены на АЗС

Газета.Ru01:17

Депутат Госдумы предлагает снизить цены на бензин на автозаправках России

Вести.Ru01:55

Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин

URA.Ru01:29

Понизить цены на бензин предложили в Госдуме

News.ru01:23

Цены на бензин в России предложили снизить

Телеканал 360°03:00

В Госдуме предложили снизить цены на бензин

РИА Новости00:48
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Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по энергетике с 5 октября 2016 года. Первый заместитель Председателя Совета министров Республики Крым с 20 марта 2014 по 5 октября 2016.
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