Энергетика
News.ruПонизить цены на бензин предложили в Госдуме
Процент снижения стоимости на топливо должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами, — резюмировал Шеремет. Как писал NEWS.ru ранее, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела мониторинг рынка нефтепродуктов. Сотрудники ведомства не увидели предпосылок к росту цен на бензин в стране.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.РИА Новости00:48
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