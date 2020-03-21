Депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил на фоне падения стоимости нефти на международных рынках снизить цены на топливо на российских автозаправках.

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Процент снижения стоимости на топливо должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами, — резюмировал Шеремет. Как писал NEWS.ru ранее, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела мониторинг рынка нефтепродуктов. Сотрудники ведомства не увидели предпосылок к росту цен на бензин в стране.

Понизить цены на бензин предложили в Госдуме

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