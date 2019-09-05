Молодёжная сборная Аргентины сыграла товарищеский матч с командой Боливии. Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме. Напомним, что Понсе перешёл в стан красно-белых прошедшим летом.

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Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины

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