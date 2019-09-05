Футбол

ЧемпионатЧемпионатПонсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины

Молодёжная сборная Аргентины сыграла товарищеский матч с командой Боливии. Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме. Видео можно посмотреть в нашем канале в «Телеграме».
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Хет-трик Понсе помог Аргентине разгромить Боливию. Видео

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