Футбол
ЧемпионатПонсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины
Молодёжная сборная Аргентины сыграла товарищеский матч с командой Боливии. Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме. Видео можно посмотреть в нашем канале в «Телеграме».
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Форвард «Спартака» Понсе оформил хет-трик в матче за молодежную сборную Аргентины
Sportbox.RUвчера в 23:17
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