Общество

РБКРБКПопавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ. Текст опубликовала газета «Коммерсантъ».
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Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева рассказала о травле и принуждении к увольнению в открытом письме президенту Владимиру Путину, которое опубликовал
 «Коммерсант».
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

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