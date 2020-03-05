с чего всё началось

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ. Текст опубликовала газета «Коммерсантъ».

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.

Общество Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.

Общество Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию В случае если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.

Политика Путин утвердил Основы госполитики в Арктике Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.

Авто Renault Duster сменил поколение Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Футбол Тер Штеген может перейти в «Ювентус» В нынешнем сезоне Тер Штеген принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, пять из которых отстоял на ноль.

Музыка Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.

Политика Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу провести инвентаризацию налоговых льгот и впоследствии предоставлять их только с соглашения об обязательных инвестициях.