Общество
РБКПопавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ. Текст опубликовала газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева рассказала о травле и принуждении к увольнению в открытом письме президенту Владимиру Путину, которое опубликовал «Коммерсант».Медиазона08:29
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